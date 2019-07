Servidores do transporte escolar de Suzano recebem capacitações

Os dias antes da volta às aulas foram bastante produtivos para os trabalhadores no transporte de alunos da rede municipal de ensino. Importantes treinamentos para a capacitação dos funcionários foram promovidos pela Secretaria de Administração de Suzano, por meio do Núcleo de Atendimento ao Servidor (NAS), e também por uma parceria entre a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa) e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Nesta quarta-feira (17) foram realizadas no Teatro Municipal Dr. Armando de Ré atividades com aproximadamente 80 trabalhadores do transporte escolar da Prefeitura de Suzano. “O grande objetivo foi o de beneficiar o clima organizacional, melhorar o ambiente de trabalho e mostrar reconhecimento, valorizando a relevância e a importância do profissional que trabalha na área do transporte e cuida de vidas”, contou o consultor e palestrante convidado Nelson Tanuma.

O dia reuniu várias ações referentes à comunicação, ao trabalho em equipe, ao autoconhecimento e à importância de se ter iniciativa e pró-atividade. A meta foi integrar as equipes – tanto do transporte quanto da manutenção –, qualificar e mostrar um aspecto humano, sempre procurando conhecer as demandas do funcionário.

Renata Pires, diretora do NAS, contou que a proposta do grupo é atender à questão de saúde mental dos servidores, e as ações de prevenção e informação são importantes nesse quesito. “Estamos trabalhando com a motivação, em uma perspectiva de desenvolvimento tanto pessoal como profissional. A falta de estímulo e o desgaste decorrente dele podem gerar distúrbios mentais, e é isso que procuramos evitar”, explicou.

Primeiros-socorros

Já na última segunda-feira (15), uma capacitação em técnicas de primeiros-socorros foi prestada a cerca de 90 colaboradores, entre motoristas e monitores do transporte de estudantes. O enfermeiro Jefferson Azevedo de Oliveira, que integra o Núcleo de Educação Permanente (NEP) do Samu de Suzano levou aos participantes conhecimentos básicos sobre o assunto.

O presidente da Cipa, César Braga, destacou a relevância da cooperação e antecipou que já foram definidos os próximos passos do projeto. “A parceria entre a Cipa e o Samu visa levar esse conhecimento a todas as unidades, para todos os funcionários da rede municipal. A ideia agora é reproduzir esse evento nas escolas e transmitir o aprendizado aos servidores que trabalham com os nossos estudantes”, disse. “Agora, esses servidores que participaram do treinamento já estão capacitados para atender engasgos, convulsões e outros tipos de ocorrências que demandem primeiros-socorros”, concluiu.