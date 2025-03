Servidores fazem fila na porta de sindicato para não pagar 3% de contribuição

Servidores municipais fizeram fila na porta do sindicato da categoria, nesta sexta-feira (21), contra a contribuição assistencial de 3% sobre os vencimentos dos profissionais.

Segundo a Prefeitura de Suzano, o Sindicato dos Servidores Municipais protocolou um pedido para a aplicação da contribuição assistencial de 3% sobre os vencimentos dos profissionais da categoria. Essa contribuição é facultativa, ou seja, somente será aplicada caso o funcionário não apresente oposição dentro do prazo estabelecido.

O prefeito Pedro Ishi solicitou a prorrogação do período para que os servidores que não desejarem contribuir possam se manifestar contrariamente, além da dispensa da necessidade de reconhecimento de firma junto ao cartório. Com isso, o novo prazo foi estendido até as 16 horas do dia 25 de março (terça-feira). Todas as tratativas foram realizadas em consenso com o Poder Legislativo.

Segundo a administração municipal, os servidores que não desejarem aderir à contribuição assistencial devem protocolar sua oposição por escrito, sem a necessidade de reconhecimento de firma em cartório, na sede do sindicato, localizada na Avenida Armando Salles de Oliveira, 555. No ato do protocolo, é necessário apresentar um documento original com foto.

Após isso, o servidor deverá encaminhar uma cópia da via protocolada ao Departamento de Recursos Humanos (RH) da Prefeitura de Suzano, localizado no Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa (Rua Baruel, 501, 2º andar – Centro).

Críticas

A colaboração não foi bem aceita entre os trabalhadores da categoria. A reportagem esteve no local e conversou com quem aguardava o atendimento.

“Recebemos essa informação ontem à tarde para que estivéssemos aqui para poder se opor. Caso não fizesse viria esse desconto de 3% no salário”, disse o agente de segurança, Marcos Roberto, de 44 anos. “É humilhante. Estar nesse sol, sem uma água. As informações que passam são desencontradas”, completou o servidor.

A professora Eliana Alves, de 59 anos, classificou a medida como um “absurdo” e um “desrespeito”. “Estamos debaixo do sol para dizer que não queremos esse desconto de 3%”. Na sequência, ela disparou contra o sindicato:

“Se fomos representados de verdade, não tinha ninguém aqui. O problema é o desconto e a falta de representatividade. É uma falta de respeito com todos os funcionários públicos”.

O auxiliar de desenvolvimento escolar, Jorge Corrêa, de 62 anos, também não concordou. “Quem quiser colaborar, colabore, vire sócio. Questão de liberdade. Você tem a liberdade de escolher”, disse.

Presidente de entidade diz que percentual foi legalizado