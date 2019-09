Servidores municipais participam de atividade de valorização da vida

A Prefeitura de Suzano realizou nesta segunda-feira (23) uma ação de conscientização sobre a depressão e o suicídio, como parte da programação da campanha Setembro Amarelo. A iniciativa é da Secretaria de Administração, por meio do Núcleo de Acompanhamento aos Servidores Públicos (NAS) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), voltada aos funcionários e ao público presente no Centro Unificado de Serviços (Centrus) e no Paço Municipal.

A primeira ação ocorreu às 9 horas no Centrus, onde houve apresentação musical e uma leitura de texto como um alerta para as pessoas que sofrem com depressão e também para aquelas que não carregam essa doença. A carta trouxe ainda opções de serviços no município para quem precisa de ajuda. Já no Paço Municipal, a mesma atividade aconteceu às 11 horas e contou com a participação do prefeito Rodrigo Ashiuchi, da primeira-dama Larissa Ashiuchi e da secretária de Administração, Cíntia Renata Lira.

Os espaços também foram tomados de mensagens de incentivo em formato de coração na cor amarela, que representa a vida, a luz e o sol e reflete a proposta da campanha Setembro Amarelo, de preservar a vida. “Amarelo também significa atenção, um alerta para todos. O pedido é para que nós possamos escutar mais uns aos outros, permitir ser o ‘ouvido amigo’ que alguém precisa, escutando sem julgar, amparando e orientando para a busca de um profissional”, disse a carta lida pela servidora Ana Rosa Augusto.

Em sua fala, o presidente da Cipa, César Braga, disse que este é um momento de reflexão para uma doença que atinge toda uma sociedade. “Somos 5 mil servidores municipais. Certamente, temos alguém próximo de nós que está com alguma dificuldade. Passamos a maior parte do nosso dia no trabalho e por isso a importância de tentar identificar o problema do nosso colega e estender a mão ao próximo. Isso também é cuidar da saúde”, disse.

O prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou a importância de ações como essa nos espaços públicos. “Trata-se de uma doença silenciosa e nem sempre alcançamos a pessoa que está com problemas. Todos nós passamos por turbulências e pressões na vida, mas o mais importante é saber que não estamos sozinhos. É de extrema importância ter mais humanidade nas ações do dia a dia. Uma convivência mais harmônica pode salvar vidas”, completou.

Tratamento

O munícipe que precisar de ajuda pode procurar a unidade de saúde mais próxima de sua residência. Ao todo, o município conta com 23 postos. Já o servidor público municipal, pode ser atendido no Núcleo de Acompanhamento aos Servidores (NAS), um serviço recentemente criado pela prefeitura e que fica no subsolo do Paço Municipal. Para quem prefere não se identificar, há ainda na região o Centro de Valorização da Vida (CVV). O atendimento é 24 horas por dia pelo telefone 188, sem custo para a ligação.