Servidores municipais são homenageados em premiação do Instituto Cegonha

A Prefeitura de Suzano teve servidores e gestores homenageados durante o Prêmio Diversidade Profissional, promovido pelo Instituto Cegonha, representado por Sônia Cristina Torquato, na noite da última quarta-feira (18/03), no Anfiteatro Orlando Digenova. A iniciativa reconheceu profissionais que se destacam em suas áreas de atuação e contribuem para o desenvolvimento social e institucional.

Entre os homenageados estão a guarda civil municipal Rosemary Ferreira Caxito; o jornalista e secretário municipal de Comunicação Pública, Paulo Pavione; o secretário municipal de Segurança Cidadã, Francisco Balbino; e o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz.

A premiação reuniu autoridades, representantes de diferentes setores e convidados para celebrar trajetórias profissionais marcadas pelo compromisso com o serviço público e com a promoção de práticas inclusivas e de valorização humana. Ao todo, 35 profissionais foram reconhecidos durante a cerimônia, contemplando diversas áreas de atuação.

O Prêmio Diversidade Profissional tem como objetivo destacar iniciativas e trajetórias que contribuem para a construção de uma sociedade mais inclusiva, reconhecendo profissionais que atuam diretamente no atendimento à população e no fortalecimento das políticas públicas.

A participação de servidores municipais na premiação destaca ainda mais o papel da administração pública na promoção de ações que impactam diretamente a qualidade de vida da população, além de evidenciar o trabalho desenvolvido em diferentes frentes do município.

Para o prefeito Pedro Ishi, a valorização dos servidores passa, principalmente, pelo reconhecimento de quem faz a diferença no dia a dia da cidade. “Essa homenagem mostra o quanto esses profissionais contribuem com dedicação e responsabilidade para Suzano. Fico muito feliz em ver esse trabalho sendo reconhecido e parabenizo todos os premiados por essa conquista”, afirmou.