Servidores tomam posse como presidentes de comissões da Ordem dos Advogados

Quatro servidores da Prefeitura de Suzano foram empossados na última terça-feira (15/04) em comissões temáticas da 55ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Suzano para o triênio 2025/2027. Os nomes que assumiram funções estratégicas foram Gabriela Haddad Soares (Advocacia Pública), Maria Margarida Mesquita (Mulher Advogada), Thiago Pricevicius (Direito do Trânsito) e Arielma Andrade do Nascimento (Ação Social e Cidadania).

No total, foram empossados 51 presidentes de comissões, que atuarão em áreas diversas, promovendo debates, ações sociais, capacitações e apoio institucional aos advogados e à população.

A cerimônia foi realizada no plenário da Câmara e reuniu representantes dos Três Poderes municipais. O prefeito Pedro Ishi, o presidente da Câmara, vereador Artur Takayama, e o juiz diretor do Fórum de Suzano, Paulo Marsiglia, participaram da solenidade, que marcou o início de um novo ciclo de atuação da OAB Suzano. O evento também contou com a presença do diretor-tesoureiro da OAB-SP, Alexandre de Sá Domingues, que representou a Seccional Paulista.

A nova diretoria da OAB Suzano será liderada por Fabrício Cicone Tsutsui (presidente), tendo ao seu lado Edjane Maria da Silva Sutero (vice-presidente), Cristian Sivera (secretário-geral), Antonia Vidal Prado Gasparotti (secretária-geral adjunta) e Gabriella Gimenez Mello (tesoureira).

Para o prefeito, a nomeação dos servidores como presidentes de comissões reforça a sinergia entre o poder público e a advocacia, ampliando os canais de diálogo e cooperação em prol da sociedade suzanense.