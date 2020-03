Sesi e Senai suspendem aulas por conta do coronavírus

A partir de amanhã (18), as atividades nas unidades do Sesi e do Senai serão suspensas gradativamente em todo o Alto Tietê. A recomendação para restrição de contato social é medida do governo do Estado de São Paulo para prevenir o avanço do coronavírus.

Em nota, a Fiesp e a Ciesp declarou que a suspensão inicial no Sesi e do Senai é de 15 dias, podendo ser prorrogada por mais 15 dias e, se necessário, por tempo indeterminado.

No Sesi, as atividades no Centros de Qualidade de Vida (CATs) de Mogi das Cruzes e Suzano serão suspensas nesta quarta-feira (18).

Nas escolas, as aulas estarão suspensas a partir de segunda-feira (23). A medida abrange as duas escolas do Sesi de Mogi das Cruzes, Suzano e Ferraz de Vasconcelos, onde estudam cerca de 4 mil estudantes.

No Senai, a suspensão das aulas começa na quarta-feira (19) nas escolas de Mogi das Cruzes e Suzano, que contam com cerca de 2.500 estudantes nos cursos regulares.

Nos casos dos cursos rápidos de formação continuada, as turmas que estiverem próximas do encerramento terão, a princípio, as atividades mantidas até nova determinação, lembrando que como grande parte das atividades estarão suspensas, o fluxo de pessoas nas escolas já será reduzido.

Indústrias

Nas indústrias, o diretor do Sistema Fiesp/Ciesp no Alto Tietê, José Francisco Caseiro, informa que já foram reforçadas as recomendações de cuidados pessoais e de restrição de contato, com a adoção de reuniões online, home office para os trabalhadores de funções que permitem esse modelo e a revisão dos turnos de trabalho, de acordo com a realidade de cada empresa.