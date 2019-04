Sesi e Taubaté fazem nesta terça-feira jogo 3 da final da Superliga na Arena Suzano

A Arena Suzano recebe nesta terça-feira (30), às 21h30, o terceiro da série melhor de cinco jogos da final da Superliga Masculina de Vôlei, entre Sesi-SP e o EMS Taubaté Funvic. A decisão do principal torneio brasileiro da modalidade está empatada, com uma vitória para cada lado. Quem vencer poderá se sagrar campeão no próximo sábado (4). Esta é a primeira vez que a cidade recebe uma disputa pelo título nacional em 20 anos. Na noite de segunda-feira (29), ambos os times treinaram e fizeram reconhecimento de quadra.

A abertura do Portão E para o público ocorrerá às 20 horas. O estacionamento dentro do Parque Municipal Max Feffer, com cerca de 600 vagas, será liberado. Agentes de trânsito da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana estarão no local orientando os motoristas nas imediações. O acesso poderá ser feito pela avenida Senador Roberto Simonsen, 90, no Jardim Imperador. Não haverá ingressos disponíveis no local, que foram distribuídos de forma antecipada, na semana passada.

Sesi-SP e EMS Taubaté Funvic abriram a disputa pelo título da Superliga no último dia 23, na Vila Leopoldina, em São Paulo. O time da casa venceu por 3 sets a 0, com parciais de 25/22, 25/22 e 25/22. Na segunda partida, realizada no sábado passado, no Ginásio do Abaeté, em Taubaté, a equipe do Vale do Paraíba devolveu o placar, 3 sets a 0: 25/23, 25/22 e 25/20. Além da partida desta terça-feira, o jogo 4 está confirmado e ocorrerá na Arena Suzano, no sábado, às 21h30.

Em caso de necessidade, o jogo 5, último e decisivo, também será realizado na cidade, em 11 de maio (sábado), no mesmo horário. Se for o vencedor da final, o Sesi-SP será campeão pela segunda vez – o primeiro título ocorreu em 2011. Já pelo outro lado, caso ganhe a série melhor de cinco jogos, o EMS Taubaté Funvic conquistará seu primeiro título da Superliga.