Sessão dos 117 anos da Imigração terá pela 1ªvez feira gastronômica

A sessão solene da Câmara de Suzano em comemoração aos 117 da Imigração Japonesa, que será realizada no dia 27 de junho, contará, pela primeira vez, com uma feira gastronômica e apresentações culturais durante o dia.

As atividades terão início às 11 horas, em frente ao Plenário do Palácio Deputado José de Souza Candido, sede da Casa de Leis.

“Será uma grande festa para celebrar a influência e a contribuição cultural e econômica da comunidade nipônica para Suzano”, afirma o presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL).

Os preparativos para o evento foram iniciados em maio. A feira gastronômica contará com culinária típica da culinária japonesa, venda de artesanato e apresentações culturais. Já a sessão solene, que terá início às 18h30, homenageará 12 empresas de origem japonesa que atuam no município.

Convites

O presidente da Câmara já fez a entrega oficial de convite para diversas autoridades. Entre elas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas; o deputado federal Márcio Alvino (PL); e o presidente do Legislativo mogiano, Francimário Vieira (PL), o Farofa.

Confirmaram presença no evento o cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru; o prefeito Pedro Ishi (PL); a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo e ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi; a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; e a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL).

Confira a programação completa: 11 horas: Abertura | Feira gastronômica e de artesanato; 12h30: Apresentação da Banda Musical da Guarda Mirim de Suzano; 16 horas: Apresentação do Coral Japonês; 16h30: Apresentação do Coral Nova Geração; 18h30: Sessão solene; 20 horas: Apresentação do Taiko Kouran Daiko, do Bunkyo de Suzano; 20h30: Show com o cantor Rick Nakase; 21 horas: Apresentação das cantoras Midori & Mayumi com Yujo Taiko & Odori, e 22 horas: Encerramento.