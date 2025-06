Sessão solene da Câmara de Suzano em comemoração aos 117 anos da Imigração Japonesa será dia 27

A sessão solene da Câmara de Suzano em comemoração aos 117 da Imigração Japonesa será no dia 27 de junho, às 18h30. Os preparativos foram iniciados pelo presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL), no início de maio, já que a comemoração deste ano será especial e contará com uma feira gastronômica com pratos típicos da culinária japonesa e apresentações culturais em frente ao Plenário do Palácio Deputado José de Souza Cândido, sede da Casa de Leis.

Desta vez, serão homenageadas 12 empresas de origem nipônica que atuam no município. A solenidade marca a união entre Japão e Brasil. “A comunidade japonesa criou raízes fortes em nossa cidade, contribuindo com o desenvolvimento de Suzano”, afirmou Takayama. “Neste aniversário, celebramos não só o passado, mas também o presente e o futuro.”

Convites

O presidente da Câmara já fez a entrega oficial de convite para diversas autoridades. Entre elas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas. Confirmaram presença no evento o cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru; o prefeito Pedro Ishi (PL); a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; e a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi.

Ontem (10), Takayama entregou os convites para a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL), e para o presidente do Legislativo mogiano, Francimário Vieira (PL), o Farofa.