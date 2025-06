Sessão solene marca comemoração aos 117 anos da Imigração Japonesa

A sessão solene da Câmara de Suzano em comemoração aos 117 da Imigração Japonesa, que será realizada na sexta-feira (27), a partir das 18h30, prestará homenagem a 12 empresas de origem nipônica, comandada por descendentes de japoneses ou que comercializam produtos japoneses que atuam no município.

São elas: Bi-Fum; Casa Yoshitani; Granja Ino; Komatsu; Magic City; NSK Brasil; Pastifício Hirotani Seimen; Senshi Brasil Indústria e Comércio de Produtos Alimentícios; Shibata Supermercados; Takaki; Tessin Indústria e Comércio; e TKM.

“Nosso objetivo foi diversificar para homenagear a contribuição da comunidade nipônica em diferentes áreas da economia do município”, explica o presidente do Legislativo, Artur Takayama (PL).

Feira gastronômica

Pela primeira vez, o evento contará com uma feira gastronômica e apresentações culturais durante o dia. As atividades terão início às 11 horas, em frente ao Plenário do Palácio Deputado José de Souza Candido, sede da Casa de Leis.

Convites

O presidente da Câmara já fez a entrega oficial de convite para diversas autoridades. Entre elas, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos); a primeira-dama do Estado, Cristiane Freitas; o deputado federal Márcio Alvino (PL); e o presidente do Legislativo mogiano, Francimário Vieira (PL), o Farofa.

Confirmaram presença no evento o cônsul-geral do Japão, Shimizu Toru; o prefeito Pedro Ishi (PL); a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi; o secretário do Verde e do Meio Ambiente da cidade de São Paulo e ex-prefeito de Suzano Rodrigo Ashiuchi; a ex-primeira-dama Larissa Ashiuchi; e a prefeita de Mogi das Cruzes, Mara Bertaiolli (PL).