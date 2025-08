Sessões da Câmara de Suzano retornam com dois projetos em pauta

As sessões ordinárias da Câmara de Suzano retornam nesta quarta-feira (6), a partir das 18 horas, após o recesso parlamentar. A pauta do Legislativo suzanense contará com a votação de dois projetos de lei. A retomada dos trabalhos marca o início do segundo semestre legislativo de 2025.

O primeiro, de autoria do vereador Jaime Siunte (Avante), propõe a autorização para que o Poder Executivo crie o Projeto de Integração de Câmeras Privadas de Segurança à Central de Segurança Integrada (CSI). A iniciativa visa ampliar o alcance do monitoramento das vias públicas e melhorar as ações de prevenção e combate às infrações e crimes e reduzir os índices de criminalidade, coibindo irregularidades e preservando a integridade dos cidadãos.

Já o segundo projeto da pauta é de autoria do vereador Givaldo Freitas dos Santos (PL), o Baiano da Saúde. A proposta busca garantir, no âmbito municipal, o exercício de direitos básicos nas áreas de educação, saúde e trabalho às pessoas com albinismo. A medida visa combater a discriminação e promover a inclusão social desse grupo, que frequentemente enfrenta barreiras no acesso a serviços e oportunidades.

Internet

O público pode acompanhar a sessão de forma presencial no Plenário, que fica na rua dos Três Poderes, 65, Jardim Paulista. Também é possível acompanhar ao vivo, de forma online, pelo canal TV Câmara Suzano no YouTube (www.youtube.com/TVCâmaraDeSuzano) ou pela página da Casa de Leis no Facebook (www.facebook.com/camarasuzano).