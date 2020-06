Sessões da Câmara de Suzano voltam a ser abertas ao público a partir desta quarta-feira

A sessão ordinária da Câmara de Suzano desta quarta-feira (24), a partir das 18 horas, será aberta ao público. A decisão de permitir o acesso à população aos trabalhos dos vereadores consta no ato da Mesa Diretiva nº22/2020, que estará disponível para leitura na íntegra no site www.camarasuzano.sp.gov.br, no link “Atos Oficiais”, a partir desta quarta-feira, 24.

A obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção facial ainda permanece. “Decidimos retornar o acesso ao público às sessões, mas seguindo as orientações do Ministério da Saúde, ou seja, uso de máscara obrigatório e o distanciamento mínimo entre as pessoas para evitar contaminação”, explicou o presidente do Legislativo, Joaquim Rosa (PL).

O acesso à Câmara continua restrito para os vereadores e agentes políticos; servidores públicos e estagiários; terceirizados; profissionais de veículos de imprensa; assessores de entidades e órgãos públicos e fornecedores e empregados que prestam serviços na Casa de Leis.

O novo ato da Mesa Diretiva também altera a rotina de trabalho dos servidores da Casa de Leis. A modalidade home office permanece, porém, há a exigência de que o servidor atue presencialmente no mínimo três dias na semana. Continuam afastados do trabalho presencial os funcionários que são integrantes do grupo de risco por serem portadores de doenças crônicas ou imunodeprimidos, tais como portadores de doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, diabetes, hipertensão, com idade igual ou superior a 60 anos, gestantes e quem tiver filhos menores de um ano.

Pauta

Na sessão de quarta, os vereadores votarão um projeto de autoria do vereador Rogério Gomes do Nascimento (PSDB), o Rogério da Van, que Institui no Calendário Oficial o "Festival das Lanternas", a realizar-se anualmente na primeira semana de dezembro, dedicado a reconhecer a tradição cultural de agradecimento e busca de prosperidade do novo ano em Suzano.