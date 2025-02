Sete alunos bolsistas de programa da prefeitura se formam no UniPiaget

Sete alunos bolsistas do Centro Universitário Piaget (UniPiaget) que estudaram na instituição de ensino por meio de uma parceria com a Prefeitura de Suzano, se formaram na noite do último sábado (08/02) em uma cerimônia realizada no campus da universidade, no Jardim Imperador.

O evento teve a presença da secretária municipal de Educação, Renata Priscila Valencia Magalhães, e da representante da Comissão de Bolsa - grupo que avalia os elegíveis para obter o benefício -, a servidora suzanense da Educação Marcia Inácio de Oliveira Faria. O evento contou ainda com participação do reitor do UniPiaget, Marcus Vinicius Rodrigues, e da pró-reitora Poliana Lima.

Os alunos que concluíram o programa e agora se formaram são Sucyle Ellen de Almeida Figueiredo (Direito), Monalisa Cypriano Santana Martins (Enfermagem), Nathalia Cristine dos Santos (Enfermagem), Nataniel Ferreira Rezende (Fisioterapia), Lais Charrua de Souza (Farmácia), Luana Nascimento Areias (Gestão de RH) e Marcos Hilquias dos Santos Brito (Marketing).

A iniciativa visa ampliar o acesso ao ensino superior e já contemplou 207 alunos, representando um investimento de R$ 10 milhões por parte do município. Atualmente, outros 71 estudantes seguem com bolsas integrais, garantindo a continuidade da formação acadêmica por meio do programa, reforçando o compromisso de Suzano com a educação e o desenvolvimento social.

A entrega de bolsas tem sido um modelo de inclusão, permitindo que jovens de diferentes realidades tenham acesso ao ensino de qualidade e possam se preparar para o mercado de trabalho com segurança e conhecimento técnico.

A secretária de Educação destacou a relevância da conquista por parte dos estudantes. “Para muitos desses alunos, a formatura representa a realização de um sonho e a possibilidade de oferecer uma vida melhor para suas famílias, demonstrando o impacto positivo das políticas educacionais municipais na transformação social e econômica da cidade. Fico muito feliz por fazer parte disso com cada um desses guerreiros estudantes”, declarou Renata.

“A continuidade desse projeto educacional é vista como fundamental para garantir um futuro promissor aos nossos moradores. Suzano reafirma sua posição como referência no investimento em educação e no fortalecimento do ensino superior como ferramenta de inclusão e progresso”, concluiu a secretária.