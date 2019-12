Sete cidades da região precisam elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos

Levantamento feito pelo Painel de Resíduos Sólidos, lançado pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE), aponta que sete das 10 cidades da região não possuem o Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

De todas as cidades do Alto Tietê, apenas Mogi das Cruzes, Salesópolis e Santa Isabel possuem o plano. Um questionário foi formulado pelo TCE em setembro para mapear a gestão de resíduos sólidos em cada uma das 644 cidades do Estado de São Paulo.

Além dos municípios que possuem o plano, o painel ainda traz as unidades de destinação, fornece informações sobre se as cidades possuem licença de operação da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), se os resíduos são tratados antes do aterramento, se o Poder Público incentiva a população, entre outras.

Tratamento

Apenas Mogi das Cruzes e Santa Isabel tratam os resíduos sólidos antes do aterramento, sendo que Mogi o faz em parte desses detritos, segundo o levantamento. Apesar de possuir o plano, Salesópolis não realiza esse tratamento, a exemplo das outras sete cidades da região.

Nove municípios destinam seus resíduos integralmente para aterros sanitários. A exceção é Mogi das Cruzes, que destina parte dos detritos para um depósito de resíduos da construção civil de Suzano, e outra parte para dois aterros.

Ao todo, apenas duas cidades da região servem para destinação dos resíduos sólidos, sendo elas Santa Isabel e Suzano. Ambas recebem resíduos de Biritiba Mirim e Mogi das Cruzes, sendo que os detritos de Santa Isabel são destinados para um aterro na própria cidade.

Os resíduos dos outros municípios são destinados a aterros em cidades do Vale do Paraíba, Grande São Paulo, ABC Paulista e Capital.

Na avaliação, foi constatado que Salesópolis, Santa Isabel e Suzano são as únicas cidades que contam com incentivo por parte do Poder Público para os moradores que pratiquem coleta seletiva.

Guararema, Mogi e Salesópolis realizam iniciativas de promoção da educação ambiental, enquanto Arujá, Ferraz, Itaquaquecetuba, Poá, Santa Isabel e Suzano as fazem parcialmente. Biritiba Mirim é a única cidade que não promove essas iniciativas.