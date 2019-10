Sete de Setembro é bloqueada para evitar descartes na via

A Rua Sete de Setembro foi fechada com tubos para evitar descartes irregulares naquela área. As obras de prolongamento da via ainda não foram finalizadas. A maioria da população que passa constantemente pelo local concorda com o fechamento da rua até que as obras sejam executadas.

A administração municipal afirmou, em nota que "a obra está na conclusão da fase de preparo de solo”. “A próxima etapa deveria ser a de implantação da capa asfáltica, mas o terreno apresentou problemas de drenagem. Por isso, uma revisão do projeto está sendo feita e o serviço terá continuidade conforme a liberação dos recursos for feita".

O DS trouxe reportagem no dia 30 de setembro mostrando que veículos podiam transitar pela rua que está sendo prolongada. Na época, a administração municipal afirmou, em nota, que de acordo com a Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Suzano, não há proibição quanto à circulação de veículos na Rua Sete de Setembro, pois, segundo a Unidade, essa ação não causa danos às fundações da via.

Opinião

De acordo com o autônomo Nilton Fábio de Sousa o fechamento da Rua Sete de Setembro é positivo, pois possibilita maior segurança e dificulta a eventual ocorrência de acidentes. "Essa via é perigosa. Agora que fecharam está melhor. Espero que fique assim até que as obras estejam totalmente prontas".

O empresário Fernando Godoi diz que antes do fechamento da rua, grandes quantidades de poeira estavam sendo originadas. Ele conta que uma lombada poderia ser implantada no cruzamento da Avenida Roberto Simonsen com a Rua Sete de Setembro, pois veículos passam em alta velocidade pelo local. "Achei ótimo o fechamento da rua. Tive que colocar uma capa no meu carro, pois tinha muito pó. Os carros passam em alta velocidade por aqui, acho que uma lombada ou semáforo poderia ser implantado para evitar essa ação e chamar atenção dos motoristas. o pessoal abusa muito e isso é perigoso".

"Achei até melhor a rua ficar fechada. Os carros estavam passando em alta velocidade e muito pó estava sendo formado", diz o diretor Washington Araújo.

O comerciante José Paulo Neto compartilha das mesmas opiniões de Washington e reitera: "acho melhor que a rua fique fechada até que o prolongamento seja finalizado. Quando chove, os carros e caminhões trazem muita lama e quando não chove muito pó se forma. Quando a rua estiver asfaltada vai ser melhor".

O munícipe Pietro Antônio Cirillo diz que seria melhor se a rua ficasse aberta, pois é uma opção de acesso aos motoristas e facilita a passagem de veículos.