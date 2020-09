Sete fiscais do grupo de combate às aglomerações são afastados com a Covid

Sete integrantes do Departamento de Fiscalização de Posturas foram afastados por causa da Covid-19, em Suzano.

Apesar disso, o trabalho de fiscalização não foi prejudicado, segundo afirmou a Prefeitura.

Na semana passada as escalas foram reorganizadas com o pessoal administrativo, além das equipes contarem com o apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) nas operações. “Assim, o serviço não teve prejuízo e será intensificado em toda a cidade”.

Neste fim de semana de feriado prolongado, o reforço das ações de fiscalização e da GCM ocorreu em bairros como Miguel Badra e Jardim São José, assim como no Distrito de Palmeiras, com um total de aproximadamente 20 estabelecimentos notificados e fechados por desrespeito ao decreto municipal que determina as regras da quarentena, com limite de horário para funcionamento até as 22 horas.

No mês passado, a Prefeitura de Suzano fechou 25 estabelecimentos comerciais em uma operação realizada pelo Departamento de Fiscalização de Posturas de Suzano e a GCM, com apoio da Polícia Militar (PM) nas noites de sexta-feira e sábado (21 e 22 de agosto).

Na ocasião, segundo a Prefeitura, o motivo que levou ao fechamento dos locais foi o descumprimento do decreto municipal nº 9.505/2020, que trata sobre as regras da quarentena contra o avanço do novo coronavírus (Covid-19) e impede o funcionamento de estabelecimentos permitidos na fase amarela do Plano São Paulo após as 22 horas.

Em agosto, entre os 25 estabelecimentos fechados estavam uma padaria, uma pizzaria, um restaurante e 22 bares, localizados na região central e no centro expandido de Suzano. Durante a fiscalização na noite de sexta-feira, dez locais foram fechados. Os outros 15 foram na noite de sábado.

Na ocasião, com o fechamento dos espaços, a Prefeitura informou que “foram emitidas notificações por descumprimento do decreto municipal que permite que restaurantes, lanchonetes, bares, padarias e demais estabelecimentos de alimentação possam funcionar somente até as 22 horas”.

Além disso, outros três comércios tiveram suas atividades paralisadas por não apresentarem a documentação necessária para o funcionamento do estabelecimento. Sendo assim, os proprietários deverão procurar o órgão responsável da Prefeitura de Suzano e realizar a regularização do local antes de voltarem a abrir.