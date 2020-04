Sete vereadores e um secretário trocam de partido em Suzano

Sete dos 19 vereadores da Câmara de Suzano trocaram de partido durante a janela, que se iniciou em 5 de março e fechou na última sexta-feira, 3. Todos mantiveram seus mandatos, e alguns devem disputar as eleições municipais, previstas para acontecerem neste ano.

Dentro do governo de Rodrigo Ashiuchi (PL), o secretário de Governo Said Raful, foi para o PSDB. Ele segue trabalhando na pasta, deixando claro que não será adversário de Ashiuchi, como ocorreu em 2016.

A dupla do PRP na Câmara, Max Eleno Benedito, o Max do Futebol (eleito com 1.493 votos) e Rogério da Van (eleito com 1.190 votos), também trocou de partido. Max vai para o Podemos, enquanto Rogério mudou para o PSDB.

"Fico muito feliz, até porque tenho afinidade com a deputada federal Renata Abreu (Podemos), que é presidente nacional do partido", disse Max.

Rogério da Van também se posicionou sobre a mudança. "Estou confiante de que há possibilidade de me reeleger lá", disse.

Outro que optou por trocar de partido foi André Marcos de Abreu. Pacola, como é chamado, deixa o DEM para se filiar ao PSC.

"O projeto do PSC me interessa muito. É um partido que vai dar um espaço maior para minhas pretensões políticas, e isso me atraiu. Ao DEM, só tenho a agradecer. Mas no PSC, terei mais espaço na política", disse o vereador.

Zaqueu Rangel, reeleito com 2.078 votos, trocou o PSDB, onde foi reeleito em 2016 para seu sexto mandato na Câmara, pelo PSB. Ele disse que está feliz com a mudança e que ela será boa para o desenvolvimento da cidade.

"Recebi o convite vejo ser bom para ambas as partes. Vamos ajudar a cidade e trabalhar em prol dela com o PSB. Estou feliz e tenho esperança. A cidade precisa crescer e, quanto mais partidos e colegas tivermos para trabalhar, melhor para a cidade", opinou Zaqueu.

O vereador Edirlei Junio Reis, 1° secretário na Casa de Leis, também trocou de partido.

Professor Edirlei, como é conhecido, saiu do PSD - partido que o levou à Câmara com 1.793 votos - e foi para o PSDB.

O DS tentou contato com o parlamentar, mas não obteve retorno.

Eleito com 1.251 votos, o 2° secretário da Câmara também mudou de partido. José Silva de Oliveira, o Zé Lagoa, deixou o antigo PMDB (atual MDB) para compor o PDT. O DS tentou contato com o vereador, mas a reportagem não foi atendida.

Lisandro Frederico foi eleito com 2.091 votos pelo PSD. Ele vai para o Avante. “Agradeço muito o PSD, partido que me ensinou muito e me deu liberdade para atuar na Câmara de Suzano. Agora, no Avante, inicio um novo ciclo".