Setor de Bem-Estar Animal resgata cachorro vítima de maus-tratos em Suzano

A Prefeitura de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resgatou na última terça-feira (09/09) um cachorro encontrado em situação extrema de maus-tratos em uma residência localizada na área central da cidade. A ação teve apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada ao setor de Bem-Estar Animal após denúncia recebida pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Ele foi procurado por uma protetora de animais que, ao passar em frente à residência, flagrou o cachorro caído entre papelões, imóvel e com visíveis ferimentos. O parlamentar, por sua vez, acionou a Secretaria de Meio Ambiente, que oficializou a denúncia e enviou imediatamente a equipe para averiguação.

Os tutores não estavam presentes quando a equipe chegou, mas, durante a espera do lado de fora, já foi possível identificar que o animal estava debilitado. Com a chegada de um responsável, os agentes constataram os maus-tratos, uma vez que o cão apresentava feridas, sinais de negligência e ausência total de cuidados.

O cachorro foi prontamente resgatado e levado a uma clínica veterinária particular, que se dispôs a receber o animal e oferecer os primeiros atendimentos. Posteriormente, a equipe do setor de Bem-Estar Animal registrou boletim de ocorrência na Delegacia Central de Suzano para dar andamento às medidas legais contra o tutor. Assim que estiver recuperado, o animal será incluído no projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!” da Prefeitura de Suzano, para que ele possa encontrar um novo lar.

De acordo com o vereador Marcel da ONG, o resgate mostra como a união entre sociedade e o Poder Público pode transformar realidades. “Quando recebemos denúncias da população, precisamos dar encaminhamento rápido. Esse caso mostra que, quando trabalhamos em conjunto com o Bem-Estar Animal, conseguimos dar resposta imediata e salvar uma vida. É uma vitória para a causa animal e para todos que acreditam em um tratamento digno aos nossos companheiros de quatro patas”, disse o parlamentar.

Já o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, reforçou que denúncias como essa são essenciais para combater os maus-tratos e que a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo têm permitido respostas rápidas em situações graves. “A integração com a Câmara amplia nossa capacidade de atuação e garante mais agilidade no atendimento. O trabalho do Bem-Estar Animal é prioridade da nossa gestão e, em casos como este, cada minuto faz diferença para salvar a vida de um animal. Vamos seguir atuando com rigor para proteger os animais e responsabilizar quem os maltrata. Também deixo meu agradecimento a equipe do delegado Benedito Henrique Righi Queiroz, que tem sido um parceiro fundamental nas ações da causa animal em Suzano”, destacou o chefe da pasta.