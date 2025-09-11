Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quinta 11 de setembro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 11/09/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Setor de Bem-Estar Animal resgata cachorro vítima de maus-tratos em Suzano

Ação rápida da Secretaria de Meio Ambiente contou com apoio da GCM e da Polícia Civil após denúncia feita por protetora e encaminhada pelo vereador Marcel da ONG

11 setembro 2025 - 19h00Por da Reportagem Local
Setor de Bem-Estar Animal resgata cachorro vítima de maus-tratos em SuzanoSetor de Bem-Estar Animal resgata cachorro vítima de maus-tratos em Suzano - (Foto: Divulgação/Secop Suzano)

A Prefeitura de Suzano, por meio do Setor de Bem-Estar Animal da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, resgatou na última terça-feira (09/09) um cachorro encontrado em situação extrema de maus-tratos em uma residência localizada na área central da cidade. A ação teve apoio da Guarda Civil Municipal (GCM) e da Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada ao setor de Bem-Estar Animal após denúncia recebida pelo vereador Marcel Pereira da Silva, o Marcel da ONG. Ele foi procurado por uma protetora de animais que, ao passar em frente à residência, flagrou o cachorro caído entre papelões, imóvel e com visíveis ferimentos. O parlamentar, por sua vez, acionou a Secretaria de Meio Ambiente, que oficializou a denúncia e enviou imediatamente a equipe para averiguação.

Os tutores não estavam presentes quando a equipe chegou, mas, durante a espera do lado de fora, já foi possível identificar que o animal estava debilitado. Com a chegada de um responsável, os agentes constataram os maus-tratos, uma vez que o cão apresentava feridas, sinais de negligência e ausência total de cuidados.

O cachorro foi prontamente resgatado e levado a uma clínica veterinária particular, que se dispôs a receber o animal e oferecer os primeiros atendimentos. Posteriormente, a equipe do setor de Bem-Estar Animal registrou boletim de ocorrência na Delegacia Central de Suzano para dar andamento às medidas legais contra o tutor. Assim que estiver recuperado, o animal será incluído no projeto de adoção responsável “Baby, me Leva!” da Prefeitura de Suzano, para que ele possa encontrar um novo lar.

De acordo com o vereador Marcel da ONG, o resgate mostra como a união entre sociedade e o Poder Público pode transformar realidades. “Quando recebemos denúncias da população, precisamos dar encaminhamento rápido. Esse caso mostra que, quando trabalhamos em conjunto com o Bem-Estar Animal, conseguimos dar resposta imediata e salvar uma vida. É uma vitória para a causa animal e para todos que acreditam em um tratamento digno aos nossos companheiros de quatro patas”, disse o parlamentar.

Já o secretário municipal de Meio Ambiente, André Chiang, reforçou que denúncias como essa são essenciais para combater os maus-tratos e que a parceria entre os poderes Executivo e Legislativo têm permitido respostas rápidas em situações graves. “A integração com a Câmara amplia nossa capacidade de atuação e garante mais agilidade no atendimento. O trabalho do Bem-Estar Animal é prioridade da nossa gestão e, em casos como este, cada minuto faz diferença para salvar a vida de um animal. Vamos seguir atuando com rigor para proteger os animais e responsabilizar quem os maltrata. Também deixo meu agradecimento a equipe do delegado Benedito Henrique Righi Queiroz, que tem sido um parceiro fundamental nas ações da causa animal em Suzano”, destacou o chefe da pasta.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades
Cidades

Centro de Convivência está com 142 vagas abertas para oito atividades

Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano
Monitoramento e avaliação

Lei cria Agência Reguladora de Serviços Públicos em Suzano

Suzano elege representante para Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial
Cidades

Suzano elege representante para Conferência Nacional de Promoção da Igualdade Racial

Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês
Cidades

Prefeitura inicia obras na Avenida Taiaçupeba e em outras três ruas da Vila Urupês

Conselho do Patrimônio Cultural aprova por unanimidade o tombamento da Igreja do Baruel
Cidades

Conselho do Patrimônio Cultural aprova por unanimidade o tombamento da Igreja do Baruel

OAB Suzano encerra 1ª edição do projeto 'Advocacia na Prática' com mais de 100 participantes
Cidades

OAB Suzano encerra 1ª edição do projeto 'Advocacia na Prática' com mais de 100 participantes