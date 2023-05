Setor de serviços supera comércio e indústria em número de empregos

Suzano liderou a geração de empregos com carteira assinada durante o mês de março no Alto Tietê, de acordo com o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério do Trabalho, conforme divulgo o DS na semana passada.

Os números divulgados mostram que foram criados 612 postos.

Com os números de março em alta, a cidade fecha o primeiro trimestre de forma positiva, estabelecendo a criação de 702 postos de trabalho nestes três primeiros meses. Para o início do segundo trimestre, a expectativa é que estes números se mantenham em alta, como explicou o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, André Loducca.

“Nossa função dentro da secretaria, em conjunto com todas as demais pastas da Prefeitura de Suzano, é fomentar a geração de emprego e criar condições para que as empresas venham para cá e que a mão de obra também se estabeleça em nossa cidade”, apontou o secretário.

A opinião de Loducca é compartilhada pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que ainda afirmou que administração municipal sempre está em busca dos melhores caminhos para contribuir com a geração do emprego formal.

“A gente sabe a felicidade que um pai e uma mãe têm quando conseguem um emprego e podem levar o sustento para casa. A realização deles é a nossa também, por isso sempre divulgamos as vagas do projeto Suzano Mais Emprego e os cursos profissionalizantes do Saspe (Serviço de Ação Social e Projetos Especiais), ao passo que também dialogamos com outras instituições para que invistam e criem cursos de especialização em nossa cidade”, detalhou o chefe do Poder Executivo.

O setor de serviços, em Suzano, é o que apresenta o maior volume de vagas formais geradas, com 412 no total, o que representa 67,3%, seguido do comércio, com 99 (16,1%); construção, com 85 (13,8%); indústria, com 14 (2,28%); e agropecuária, com duas (0,32%).