Setor de Zoonoses combate infestação de mosquitos em Suzano

O fumacê - veículo adaptado com fumaça para matar insetos voadores - voltou a ser usado na sexta-feira (18), em Suzano.

Ele passou pela Marginal do Rio Una, para reduzir a quantidade de mosquitos nos bairros do entorno da via.

Mesmo com o carro da fumaça, o trânsito na via não foi interrompido.

Nebulização

O processo, que é chamado de nebulização, ocorre porque a Coordenação de Controle de Zoonoses de Suzano tem acompanhado o aumento na quantidade de mosquitos na cidade.

Segundo a pasta, os cursos d'água e as mudanças no clima favoreceram o aumento na quantidade dos insetos.

Desde a constatação do problema, um trabalho para atacar e reduzir a quantidade de larvas na Marginal do Una vem sendo realizado com a aplicação de biolarvicidas. Segundo a Prefeitura, isso evita a proliferação dos insetos a médio prazo, sem que haja agressão ao meio ambiente.

Pasta de Zoonoses

Mesmo com este problema, o Setor de Zoonoses informou que não há surto de arbovírus na cidade no momento, ou seja, a cidade está sem notificações de casos de dengue, zika, chikungunya ou febre amarela.

Limpeza

Além da ação desta sexta, a Prefeitura de Suzano também tem feito a limpeza de rios e córregos, tanto na região central quanto nos bairros um pouco mais afastados.

Ação em córrego

Nos próximos dias, a Secretaria de Manutenção e Serviços Urbanos da cidade realizará uma ação em um córrego no bairro Chácaras Primaveras, região Sul da cidade. "O intuito (é) de impedir o acúmulo de água que possa causar danos à população. As ações são programadas e realizadas em conjunto com a empresa prestadora de serviços responsável pela zeladoria urbana", informou a Prefeitura, em nota.

A administração finalizou dizendo que está tomando "todas as providências" para garantir a saúde e o bem estar do povo suzanense.