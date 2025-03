Setor de Zoonoses é acionado após surgimento de escorpiões

Moradores da Rua General Francisco Glicério, altura do número 2.827, região central de Suzano, denunciam o surgimento de escorpiões. Até o momento foram vistos 5 escorpiões amarelos. A Secretaria Municipal de Saúde informa que uma equipe do Setor de Controle de Zoonoses será enviada ao local para que sejam tomadas providências.

Segundo Vanessa Lopes, é possível que os animais estejam vindo de um terreno baldio localizado do lado da moradia de sua tia. “Achamos o primeiro nesta quarta-feira, na mesa do escritório de um dos meus primos. Desde esse dia estamos tentando contatar a prefeitura e nada. Em janeiro também ligamos para que realizassem a limpeza do terreno e nenhum telefone atende, sequer toca. Quem sabe se estivesse limpo isso não estaria acontecendo”, disse.

A Prefeitura pediu para que os cidadãos busquem a ajuda direta da Zoonose em casos como esse. “É importante destacar que a população deve procurar diretamente o departamento quando houver situações envolvendo animais peçonhentos, como escorpiões. O Setor de Controle de Zoonoses atende pelo número (11) 4745-2064”.

O DS realizou uma pesquisa seguindo os manuais do Instituto Butantan e do Ministério da Saúde. De acordo com as descrições, o escorpião encontrado é o Tityus Serrulatus, conhecido como escorpião amarelo. É a principal espécie que causa acidentes graves, com registro de óbitos, principalmente em crianças. Ele possui as pernas e cauda amarelo-clara, e o tronco escuro. A denominação da espécie é devida à presença de uma serrilha nos 3º e 4º anéis da cauda.

Vanessa afirma que está muito preocupada, principalmente sentindo que não pode fazer muito. “Eu só posso tentar ajudar, entrar em contato com a prefeitura para limpar esse terreno o quanto antes. É um caso de vida ou morte, porque não é um inseto comum, é um escorpião! Um não, vários. Minha tia, tio e primos estão dentro de uma casa cheia deles”, destacou.

Segundo o manual do Instituto Butantan, é necessária a atenção médica caso alguém seja picado pelo animal. Normalmente, é possível identificar a picada pela dor, que surge poucos minutos após o acontecido e está presente na maior parte dos casos.