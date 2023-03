Setor imobiliário aguarda retomada da venda de imóveis

O setor imobiliário prevê uma retomada nos negócios de venda de imóveis em Suzano, após a busca por compra de locais retrair em 2022.

Quanto a procura por aluguéis, está alta na cidade e há muito mais clientes procurando imóveis disponíveis, de acordo com o presidente da Associação dos Corretores de Imóveis de Suzano (Acoris), Ademilson Alves Bernardes.

Desde janeiro, o mercado de locação está em ascensão, mas a venda segue lenta. Bernardes acredita que este cenário é consequência dos preços um pouco acima da média.

BAIRROS

Os bairros mais procurados e caros do município estão localizados no Residencial Suzano, Altos de Suzano, Jardim Realce, no Centro e em determinadas partes do Jardim Imperador. Nos mais valorizados, uma casa residencial de rua custa a partir de R$ 600 mil, e a média de locação é de R$ 4 mil mensais. Os mais baratos estão localizados em Palmeiras, Jardim Maitê, Jardim Natal, Vila Barros e Jardim Ikeda. A faixa de valores está na casa dos R$ 250 mil para um imóvel residencial, e aluguéis a partir de R$ 1 mil.

O QUE MAIS PROCURAM

Para morar, os compradores procuram mais condomínios ou locais com algum atrativo, próximo a parques, mercados, e com fácil acesso. Quem quer alugar, a faixa de pessoas jovens procuram por imóveis menores e com preços mais baratos, mas sem deixar de lado o conforto, localização e fácil acesso a transporte público. No setor de locações de espaços comerciais há sempre um mercado muito grande na cidade de Suzano, onde os imóveis centrais são muito valorizados, e normalmente alugados rapidamente.

ALUGAR OU COMPRAR?

Para Bernardes, o local mais indicado varia a partir da necessidade de cada morador.

Para quem quer morar no imóvel, o melhor é optar pela compra, já o valor que se paga mensalmente será revertido para a aquisição.