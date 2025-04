Seu Amigo Pet terá edição em Jundiapeba e inscrições para castração acontecem em 10 e 11 de abril

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Proteção Animal e do Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea), realizará a 2ª edição do evento Seu Amigo Pet em Jundiapeba. O evento acontecerá nos dias 24 e 25 de abril, mas as inscrições para o Mutirão de Castração de Animais -- voltado para tutores cadastrados no CadÚnico -- devem ser feitas antes, nos dias 10 e 11 de abril, das 9h às 16h, presencialmente no Ginásio Deputado Federal Paulo Kobayashi (rua Manoel de Freitas Garcia, 600). São 300 vagas disponíveis, direcionadas a moradores de Jundiapeba.

Para o Mutirão de Castração, é preciso apresentar RG, CPF, comprovante de endereço, cartão SIS, folha resumo do CadÚnico V7 (a ação é voltada para famílias cadastradas no CadÚnico) e preencher um formulário sobre as características do animal (disponibilizado no momento da inscrição). Será permitido o cadastro de até três animais por CPF.

Nos dois dias do Mutirão da Castração, os animais serão atendidos na seguinte ordem:

Quinta-feira (24/04) de manhã: cadelas

Quinta-feira (24/04) à tarde: cães machos

Sexta-feira (25/04) de manhã: felinos fêmeos

Sexta-feira (25/04) de manhã: felinos machos

O evento faz parte do Abril Laranja, uma iniciativa voltada para a conscientização e combate aos maus-tratos contra os animais. Além do Mutirão de Castração, a 2ª edição do Seu Amigo Pet terá uma feira de variedades das protetoras cadastradas no Nubea, palestras sobre posse responsável e combate a maus-tratos, um espaço para doação de ração, um coletor de tampinhas para o Fundo Social da Prefeitura de Mogi das Cruzes e uma tenda de hidratação para os pets. O evento será realizado mensalmente, de forma itinerante, percorrendo bairros de Mogi das Cruzes.

A castração de pets é um ato de cuidado e responsabilidade com os animais de estimação. O procedimento traz uma série de benefícios para os pets. Além de evitar comportamentos indesejáveis, como a marcação de território e fugas, a castração reduz a ocorrência de doenças como tumores de mama, de testículo e próstata, além de infecções uterinas, entre outros.

Mais informações podem ser obtidas no Núcleo de Bem Estar Animal (Nubea) pelo telefone 4792-8585 e pelo whatsapp 94304-7596.