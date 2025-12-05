Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Cidades

Sexta edição do 'Mega Natal Artesanal' começa nesta segunda-feira

Iniciativa conta com 120 artistas que ofertarão seus trabalhos no Parque Max Feffer, Edifício Nacional, Praça João Pessoa e Glicério Boulevard até 23 de dezembro (terça-feira)

05 dezembro 2025 - 20h30Por da Reportagem Local
Sexta edição do 'Mega Natal Artesanal' começa nesta segunda-feiraSexta edição do 'Mega Natal Artesanal' começa nesta segunda-feira - (Foto: Luana Bergamini/Secop Suzano)

Suzano receberá a partir desta segunda-feira (08/12) a 6ª edição do “Mega Natal Artesanal”. O evento, já consolidado como uma tradição no município, ocorrerá em quatro locais diferentes e reunirá 120 artesãos. A iniciativa é promovida pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade e a Secretaria de Cultura de Suzano, e conta com o apoio da Rede Alto Tietê TV, do Glicério Boulevard e da Associação Cultural Esportiva e Agrícola de Suzano (Aceas Nikkey). A programação seguirá até 23 de dezembro (terça-feira), com funcionamento diário.

Os interessados em adquirir e apreciar os trabalhos dos artesãos podem visitar o Parque Municipal Max Feffer (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador) nos dias 14 e 21, do meio-dia às 17 horas; no Edifício Nacional (rua Baruel, 430 – Centro) das 10 às 20 horas, exceto aos domingos; o Glicério Boulevard (rua General Francisco Glicério, 1.145 – Centro), das 10 às 19 horas, também com pausa aos domingos; e a Praça João Pessoa, das 10 às 21 horas.

Nos pontos de artesanato, o público encontrará peças temáticas de Natal, incluindo trabalhos em crochê, amigurumis e costura criativa, além de itens variados como chaveiros, canecas personalizadas, arranjos florais, tapetes e outras opções produzidas pelos artistas.

Em sua 6ª edição, o “Mega Natal Artesanal” já se tornou uma tradição no município. Além de incentivar e dar visibilidade aos artesãos de Suzano, reforçando o desenvolvimento econômico e impulsionando o trabalho dos artistas, a feira deste ano reúne 120 artesãos, consolidando ainda mais a força do artesanato local.

“Para nós, cada edição do ‘Mega Natal Artesanal’ reforça a importância de estimular quem vive da criação manual. É uma oportunidade de apresentar novos talentos, ampliar a renda de muitas famílias e mostrar ao público o valor de peças produzidas com dedicação. Esse contato direto com os artesãos fortalece o setor e incentiva o crescimento do trabalho local”, afirmou a coordenadora de Artesanato, Vanessa Cury.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego, Mauro Vaz, a atividade desempenha um papel importante para a economia neste período do ano. “Dezembro é uma época em que muitas famílias buscam opções de presentes, e as feiras artesanais oferecem produtos de qualidade e feitos com cuidado. Além de movimentar a economia local, a iniciativa fortalece o trabalho dos produtores e amplia as oportunidades de renda”, disse o chefe da pasta.

Por sua vez, a presidente do Fundo Social de Solidariedade, a primeira-dama Déborah Raffoul Ishi, ressaltou o quanto o evento contribui para valorizar o trabalho dos artistas da cidade. “Garantir aos nossos artesãos um espaço estruturado, acessível e acolhedor para exibirem suas criações é reconhecer a importância que eles têm para Suzano. Cada peça carrega talento e identidade. Espero que todos os munícipes possam prestigiar os trabalhos deste ano”, concluiu ela.

