Shibata de Suzano é inaugurado e recebe elogios dos consumidores

Os consumidores de Suzano prestigiaram na manhã desta terça-feira (28) a inauguração do Shibata. Eles elogiaram a estrutura da nova unidade e ressaltaram que será uma ótima opção para compras.

Na oportunidade, estava presente o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR), o vice-prefeito Walmir Pinto, o diretor comercial do Shibata, Eric Shibata, o presidente da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Neder Romanos, além dos secretários de Desenvolvimento Econômico, André Loducca e de Trânsito e Mobilidade Urbana, José Alves Pinheiro Neto, o Netinho do Sindicato.

Como marcado, às 9 horas a fita vermelha de inauguração foi cortada. Assim, o Shibata chegou a 21ª unidade do grupo. O novo local tem 1.700 metros quadrados de área de vendas, 90 vagas de estacionamento, 16 checkouts e setores de açougue, padaria, frios, rotisserie, adega, flores, mercearia, bebidas e limpeza. Em parceria com a Prefeitura antes da construção, Ashiuchi ressaltou que o supermercado foi inaugurado com grande estilo e que trará benefícios aos suzanenses pela localidade e principalmente por oferecer vagas de emprego. "Comecei conversa com o Shibata desde o início da gestão para termos uma parceria e construir uma unidade na cidade. Deu certo. Tinha medo de gerar apenas 60 empregos, mas ocorreu como esperávamos e empregamos mais de 180 funcionários. Tenho certeza que irá colaborar para todo o município pelo ponto de localização", explicou.

Já Eric disse que a inauguração do Shibata de Suzano atendeu as expectativas e que a unidade irá colaborar com a população por meio de variedades de produtos de qualidade, com preço justo. "Tínhamos uma grande esperança de abrir aqui na cidade o supermercado, pois temos a sede em Mogi das Cruzes. Foi construído e o povo suzanense nos acolheu muito bem, como já vinha antes daqueles que iam nos visitar no município vizinho. Vamos agradecer com um bom serviço", enfatizou.

Consumidores

Na entrada dos clientes houve correria. De imediato, as alas mais procuradas pelos suzanenses foram o açougue, verduras e legumes, além da limpeza. O movimento continuou intenso durante toda a manhã. Um dos consumidores que aproveitou a oportunidade foi a aposentada Lilian Costa. Ela comentou que foi até o local em busca de promoções. "Tudo está ótimo. Verduras e legumes frescas e com bom preço, como era esperado. Precisam manter assim para eu voltar sempre".

O impressor Aleksandro Souza Borges falou que também foi pelo mesmo propósito. "Consegui comprar leite, frios e carnes por valores muito bons. Vou voltar sempre, pois achei bom o espaço e sei que terá promoções".

A aposentada Ivone de Fátima contou que foi no dia da inauguração para comparar preços. Porém, não deixou de levar alguns produtos. "Vim com a minha mãe porque ela mora aqui do lado para comparar o preço com os outros supermercados"