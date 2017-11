Shibata será inaugurado na próxima terça-feira em Suzano

Será inaugurada no próxima terça-feira, às 9 horas, a 21ª unidade do grupo Shibata. A loja de Suzano recebeu obras e adaptações para que o prédio fique nos moldes dos demais supermercados da rede e abre as portas para o público com toda a qualidade e variedade oferecidas pelo Shibata.

A nova unidade vai operar na Rua Campos Salles, número 690, no Centro, onde funcionava o Supermercado Extra, em uma loja com 1,7 mil metros quadrados de área de vendas, 90 vagas de estacionamento, 16 checkouts e setores de açougue, padaria, frios, rotisserie, adega, flores, mercearia, bebidas e limpeza. Destaque para produtos orientais, naturais, diet, light, sem glúten e sem lactose.

Para preencher as cerca de 180 vagas de trabalho geradas pela nova loja, o grupo Shibata recebeu mais de sete mil currículos. Os colaboradores foram treinados em outras unidades da rede e já estão prontos para assumir os postos de trabalho.

A unidade de Suzano abre as portas durante Campanha 7º Show de Prêmios Shibata, campanha que começou no último dia 1º em toda a rede e que vai sortear mais de R$ 500 mil em prêmios, entre eles seis carros zero quilômetros. A expectativa é de grande fluxo de clientes na nova loja desde os primeiros dias de funcionamento.

Grupo Shibata

A Rede Shibata nasceu há 41 anos, em Mogi das Cruzes, quando o Massanosuke, a Kimie e seus três filhos construíram a primeira loja com apenas 300 m² e dois 'checkouts'. Atualmente a rede chega a Suzano e soma 21 unidades.