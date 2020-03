Shoppings do Alto Tietê limitam ingressos no cinema e reduzem cadeiras em praça de alimentação devido o Covid-19

Os shoppings do Alto Tietê começam a ter mudanças devido ao novo coronavírus. Os empreendimentos reduziram o número de cadeiras na praça de alimentação - aumentando a distância entre as mesas-, as salas de cinema operam com horário reduzido e número de ingressos limitados, os procedimentos de limpeza foram intensificados, inclusive com a instalação de dispensers com álcool em gel, além de reforçar orientações aos lojistas e colaboradores. A Associação Brasileiras de Shopping Centers (Abrasce) recomendou aos associados reduzir o horário de funcionamento dos centros comerciais do país, como medida de prevenção, mas, por enquanto, a região ainda não adotou a medida.

Em Suzano, as principais mudanças são na praça de alimentação e o cinema. Cadeiras foram recolhidos a fim de garantir a distância recomendada pelos órgãos oficiais. Em relação às salas de cinema, o horário foi reduzido e o número de ingressos a cada sessão está sendo limitado. Também há a orientação para que a pessoa fica a certa distância de outra.

Além disso, lojistas foram orientados a seguir uma espécie de cartilha de higiene, como manter álcool em gel nos balcões, usar luvas descartáveis, em especial funcionários que manuseiam alimentos ou dinheiro e realizar, de forma bem visível, a desinfecção constante de suas áreas de vendas e demais instalações, bem como a higiene constante das mãos e vias orais e nasais.

Mogi

O Mogi Shopping também segue as medidas adotadas em Suzano. Para se ter ideia, os dois empreendimentos aumentaram a frequência de limpeza das áreas comuns, caixa do estacionamento, entre outras medidas. Também instalaram dispensers com álcool em gel nos banheiros e pontos das praças de alimentação. E substituíram o uso de panos de limpeza por materiais descartáveis, além de garantir maior ventilação e renovação do ar nos ambientes internos.

Em nota, o empreedimento mogiano disse que "colaboradores diretos que fazem parte dos grupos de risco ou que estejam com sintomas de gripe foram liberados para realizar home office".

Itaquá

Já o Itaquá Garden Shopping disse que tem adotado medidas de prevenção, como orientações ao público e lojistas. Cartazes, com dicas, foram colados pelo empreendimento. O estabelecimento não divulgou se o horário do cinema foi alterado.

O DS aguarda posição dos três empreendimentos quanto o horário de funcionamento reduzido.