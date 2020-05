Símbolo raro em residência de Suzano marca história

Uma casa, que ficava na Rua Nair Ferreira Martins, no Jardim Adelina, em Suzano, ostentou por muitos anos o símbolo raro da Voluta Ascendente, comemorativa ao IV Centenário da cidade de São Paulo, ocorrido em 1954. A história curiosa foi mostrada em um vídeo do jornalista Douglas Pires, publicado em seu canal no YouTube e em suas redes sociais.

A casa já foi demolida, mas a história segue de pé. Segundo o portal São Paulo Antiga, a imagem foi criada pelo arquiteto Oscar Niemeyer e se trata de uma espiral estilizada e inclinada em 60 graus. Ela representa a maior celebração até então da municipalidade paulistana. Houve uma espécie de "caça" ao símbolo iniciada pelo portal, que pediu para que leitores enviassem fotos de casas que tivessem a Voluta Ascendente. Imagens de uma residência localizada na Vila Prudente, bairro da zona Leste de São Paulo, estamparam a principal matéria do site sobre o assunto, publicada no fim de novembro de 2016.

Dias depois, a casa de Suzano também virou reportagem no portal. "Sempre que dá, pesquiso coisas sobre Suzano. Olhei vários sites e cheguei ao portal São Paulo Antiga. Vi que fizeram uma matéria em 2016 sobre o símbolo que estava em uma casa fora de São Paulo, e essa casa ficava em Suzano. Fui atrás, mas descobri que a casa - bem antiga - já havia sido demolida. Algumas vizinhas falam que viam aquele símbolo e não sabiam o que era, e descobriram pelo vídeo", conta

Douglas Pires. Ele acredita que a casa tenha sido construída antes das festividades de 1954. "Uma moradora disse que quando a mãe dela mudou - imagino que nos anos 60, como ela falou - a casa já existia. Então, esta casa foi construída na época do IV Centenário. Nunca encontrei nenhuma reportagem sobre o símbolo na região", diz o jornalista.

Ao descobrir a história, o instinto jornalístico bateu forte. Douglas apurou a informação inédita e gravou o vídeo para seu canal. Ele também descobriu que o Dadinho, conhecido doce feito com amendoim, foi lançado na mesma época. "Nós que somos jornalistas, quando descobrimos um 'furo' deste, queremos divulgar, porque as pessoas não sabem ainda. É uma coisa muito exclusiva. Trata-se, talvez, da única casa fora da capital que tenha a Voluta Ascendente. Fiquei bem contente e entusiasmado com o trabalho jornalístico", se orgulha o jornalista.