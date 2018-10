Simpatizantes de Bolsonaro e Haddad realizam atos nas ruas de Suzano

Movimentos políticos e de ativistas organizaram, neste sábado (20), atos em favor aos candidatos que disputam o cargo à Presidência da República, Fernando Haddad (PT) e Jair Bolsonaro (PSL). As manifestações em favor aos candidatos, foram realizados na região central da cidade.

A primeira concentração foi em favor ao petista que teve início, às 10 horas, na Praça dos Expedicionários.

O evento intitulado "Suzano com Haddad pela Democracia", contou com a participação de grupos de militantes, como o sindicato dos metalúrgicos de Suzano; funcionários públicos; coletiva feminista classista Ana Montenegro; movimento da juventude; FET (Federação Estadual dos Trabalhadores); movimento resistência; grupo de artistas da região; entre outros. Além disso, houve também apoio de partidos que estiveram presentes no ato, sendo eles, PR, PDT, PCB, PCdoB, PSOL e PSB.

De acordo com o presidente do Partido dos Trabalhadores de Suzano, Marciel Bispo, o ato representa a luta pela democracia na decisão de um País justo, igualitário e que garanta direitos a população.

"Engajamos toda a esquerda nesta manifestação em favor da democracia e na eleição de Haddad com presidente do Brasil. Lutamos pelo direito dos trabalhadores, com intuito de promover a melhor proposta do País, que é Fernando Haddad e a vice Manuela D’ Ávila", comenta.

Com cartazes com os dizeres, "Ele Não, Haddad Sim", "Pela Democracia", "Diga Não ao machismo, ao racismo e à homofobia", os manifestantes seguiram até a Praça João Pessoa, encerrando o ato às 13 horas. Segundo a diretora executiva da Apeoesp (Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo), Ana Lúcia Ferreira, a ação movimentada pelas redes sociais tem como objetivo lutar contra a direita, em especial, Bolsonaro.

"O movimento é organizado por partidos de esquerda em defesa da democracia. Não queremos a volta da ditadura e acreditamos que o candidato, Jair Bolsonaro, representa um atraso para o nosso País. Como mulher, trabalhadora e feminista não aceito o machismo, violência contra os negros, LGBTs, indígenas e, principalmente as mulheres", enfatiza.

Ato em favor de Bolsonaro

Por outro lado, apoiadores de Bolsonaro realizaram dois eventos no município. O primeiro deles, foi a carreata realizada pelo diretório municipal do PSL.

Ação começou, às 14 horas, na Avenida Mogi das Cruzes próximo ao parque Max Feffer. Em seguida, no mesmo horário, ocorreu o "Mega ato a favor do Brasil - PT Não", encabeçado pelos movimentos Endireita Suzano e Suzano é Bolsonaro.

"Esse evento começou no primeiro turno e continuamos dando procedimento a mobilização em favor do Bolsonaro. Agora é guerra contra a esquerda, PT, ideologia comunista e socialista e a favor de João Doria (PSDB) para o Estado de São Paulo no segundo turno", explica um dos organizadores do evento, Heder Stefano, que também gerencia o movimento Endireita Suzano.

As manifestações em apoio aos candidatos deve seguir durante toda a semana em outras cidades brasileiras. O segundo turno será realizado no próximo domingo, 28, e definirá quem será o novo presidente do Brasil.