Simulação de acidente de trânsito é realizada em frente ao Max Feffer

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa), juntamente com vários órgãos municipais, realizou nesta sexta-feira (25) simulação de acidente de trânsito com vítima presa nas ferragens, em frente ao Parque Municipal Max Feffer. A ação mobilizou 130 pessoas. O objetivo do evento foi mostrar à população o que a cidade tem à disposição em casos de acidentes como esse, que é considerado um dos mais complexos. O simulado fecha a Semana Interna de Prevenção de Acidentes no Trabalho (Sipat), voltada aos servidores públicos que aconteceu de 21 a 25 de outubro.

Foram simuladas ações, desde a chegada do Corpo de Bombeiros ao local do acidente até o estágio final do socorro, já com Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, policiais e guardas de trânsito envolvidos. Alguns pontos da Avenida Brasil foram bloqueados nos dois sentidos.

Segundo o presidente da Cipa, César Braga, profissionais atuaram na ação, entre Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil do Estado de São Paulo e de outras cidades, além de pessoas do Plano de Auxílio Mútuo (PAM). Um ônibus e um carro foram usados na ação.

"É importante mensurar o quanto temos a oferecer o que está à disposição do munícipe. Temos que estar preparados para um acidente como esse. Os órgãos municipais têm que chegar ao local e pode ser necessário bloquear o trânsito. Além disso, a Defesa Civil e o Samu dão apoio aos bombeiros, que comandam a ação", explica Braga.

No "acidente", 20 vítimas estiveram envolvidas, sendo 18 no ônibus e duas no carro de passeio. Todas foram maquiadas com material vermelho, simulando sangue, e algumas com lesões no rosto, perna e braços.

O secretário de Segurança Cidadã de Suzano, Antônio Wenzler, destacou o incentivo que a cidade dá para a preparação dos profissionais, que podem atuar em outras cidades. "É importante para toda a região, temos pessoas de vários municípios atuando neste simulado. É um treinamento que se faz necessário para que as equipes estejam sempre preparadas para as eventualidades que acontecerem na região", destacou.

Estiveram no evento, além do secretário de Segurança Cidadã, Antônio Wenzler e do presidente da Cipa, César Braga; a secretária municipal de Administração, Cíntia Renata Lira; o secretário de Governo, Said Raful; o secretário de Educação, Leandro Bassini; o comandante do Posto de Bombeiros de Suzano, tenente Marcos Vinícius Carbonel, além de representantes da Defesa Civil do Estado e das cidades de Poá e Itaquá.