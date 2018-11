Simulação de acidente mobiliza setores municipais e Corpo de Bombeiros

Uma simulação de colisão entre veículos com resgate de vítimas marcou o encerramento das atividades da Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho (Sipat) da Prefeitura de Suzano na manhã desta sexta-feira (30). A ação, inédita no Alto Tietê organizada por órgão público, ocorreu na avenida Brasil, Jardim Imperador, em frente a uma das entradas do Parque Max Feffer.

Ao todo, mais de 80 pessoas estiveram envolvidas, entre integrantes do Corpo de Bombeiros, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Defesa Civil, Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, de empresas que compõem o Plano de Auxílio Mútuo (PAM) e da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (Cipa).

O acidente de trânsito simulado teve início às 10 horas e envolvia um ônibus escolar e um automóvel. Para isso, foi necessária a interdição parcial em uma das pistas da avenida Brasil. Dentro dos veículos estavam cerca de 20 funcionários da Secretaria de Saúde e atores da Secretaria de Cultura, que faziam se passar pelas vítimas.

Todas as partes envolvidas diretamente no resgate foram acionadas e em poucos minutos chegaram ao local do ocorrido. A narração sobre a execução de todos os passos da simulação era feita pelo tenente Marcos Carbonel, comandante do Posto do Corpo de Bombeiros de Suzano, vinculado ao 17º Grupamento de Mogi das Cruzes.

Logo começaram a prestar os atendimentos, preparando equipamentos para retirada das pessoas das ferragens, separando pelo nível de gravidade dos ferimentos, imobilizando aquelas em que era necessário, encaminhando para unidades de saúde e dando o apoio necessário. Foram utilizadas cerca de dez viaturas dos Bombeiros, do PAM, do Samu e da Defesa Civil, inclusive da cidade de Itaquaquecetuba.

O evento foi acompanhado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi, que parabenizou os envolvidos e elogiou a Cipa na realização das palestras e exposições da Sipat. “Foi uma semanamuito rica em informações e que teve como objetivo valorizar o servidor público municipal. E hoje concluímos com a simulação de um acidente de trânsito bastante realístico, com participação de pessoas de vários setores. É algo revolucionário, que, certamente, já se tornou referência na nossa região”, destacou.

De acordo com o coordenador da Cipa, César Braga, essas atividades voltadas aos funcionários da Prefeitura de Suzano não ocorriam desde 2006 e uma simulação organizada por órgão público municipal é inédita no Alto Tietê. “Essa ação finalizou muito bem a nossa Sipat, um prestígio ao funcionalismo. Tivemos a participação de 450 servidores em 17 palestras nos últimos dias. Foi gratificante, muito bem aceito pelo público-alvo. Os funcionários agora esperam mais atividades desse tipo e a nossa intenção é que ocorram anualmente”, afirmou.

Também nesta sexta-feira (30), a Cipa executou o projeto “Saída Segura”, com exercício de evacuação de 22 escolas de Suzano, do Paço Municipal e do Centro Unificado de Serviços (Centrus).

A atividade em frente ao Parque Max Feffer foi acompanhada pelos secretários Luis Claudio Guillaumon (Saúde), Cintia Renata Lira (Administração), Claudinei Galo (Transporte e Mobilidade Urbana) e André Loducca (Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego), pelo chefe de Gabinete, Afrânio Evaristo da Silva, pelo controlador Geral do Município, Fátimo Aparecido Rodrigues, por componentes da Cipa e por servidores municipais.