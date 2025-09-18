Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Jornal Diário de Suzano - 18/09/2025
Cidades

Simulado de acidente com produto perigoso interditará parcialmente túnel do rodoanel no domingo

Ação acontecerá na pista externa no km 93. Trânsito será desviado por uma faixa reversível de um quilômetro na pista interna. SPMAR pede ao motorista que obedeça a sinalização no local

18 setembro 2025 - 17h07Por da Reportagem Local
Simulado de acidente com produto perigoso interditará parcialmente túnel do rodoanel no domingoSimulado de acidente com produto perigoso interditará parcialmente túnel do rodoanel no domingo - (Foto: Divulgação)

A Concessionária SPMAR, administradora dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mário Covas, realizará no domingo, 21 de setembro de 2025, um simulado de acidente envolvendo produto perigoso dentro do túnel do Rodoanel Mario Covas na região de Ribeirão Pires, localizado no km 96. 

A ação que tem por objetivo testar e aprimorar a capacidade de resposta das equipes de emergência da concessionária e dos órgãos parceiros em uma situação complexa e de alto risco, acontecerá na pista externa (sentido interior) e terá impacto no fluxo de veículos que acessam o Rodoanel, devido à interdição parcial do túnel. 

Para garantir a segurança e a fluidez mínima, haverá a implementação de um desvio na pista externa e a criação de uma faixa reversível por um trecho de 1 km na pista interna. Motoristas que trafegarem pela região deverão estar atentos à sinalização e às orientações das equipes da SPMAR.

 “A realização de simulados como este é fundamental para aprimorar a coordenação entre as diversas equipes envolvidas em uma emergência de grandes proporções. Acidentes com produtos perigosos, especialmente em ambientes confinados como um túnel, exigem uma resposta rápida, integrada e extremamente precisa”, destaca Andrew Aquino, gerente de Operações da concessionária SPMAR. “É um treinamento essencial para garantir que, caso uma situação real ocorra, estaremos preparados para proteger a vida dos usuários da rodovia e minimizar os impactos ao meio ambiente”.

Cenário: O sinistro começa quando o condutor de uma Van , ao tentar uma ultrapassagem irregular, colide na traseira de uma Carreta-Tanque. Na sequência, uma motocicleta, sem tempo hábil de reação, colidiu contra a traseira da Van , ocasionando a queda do piloto.

A van fica imobilizada na segunda faixa de rolamento. A Carreta-Tanque  para no acostamento, mas apresenta vazamento de Ácido Sulfúrico (ONU 1830) em uma das válvulas do terminal de saída, provocado pelo impacto. E a motocicleta fica sob a primeira faixa de rolamento, com princípio de incêndio em razão do vazamento de combustível e danos estruturais.

O simulado contará com a participação de diversas equipes de segurança e atendimento, incluindo Polícia Militar Rodoviária (PMRv), equipes de atendimento pré-hospitalar (APH) e órgãos ambientais, visando aprimorar a integração e a efetividade das ações em cenários críticos.

A SPMAR reforça a importância da atenção e colaboração dos usuários durante o período do simulado para a segurança de todos.

SPMAR - A Concessionária SPMAR atua na administração dos Trechos Sul e Leste do Rodoanel Mario Covas, sendo responsável pela gestão de 76% do Rodoanel Metropolitano de São Paulo em operação.

Trecho Sul - do km 30 ao km 86 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trechos Leste e Oeste do Rodoanel. O Trecho Sul tem acesso pelas rodovias Régis Bittencourt (entroncamento com o Trecho Oeste) no km 30; Imigrantes no km 70 e Anchieta no km 75, além da Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86.

Trecho Leste - do km 86 ao km 130 do Rodoanel Mario Covas, liga os Trecho Sul à Rodovia Presidente Dutra. O Trecho Leste tem acesso pela via de ligação com a Av. Papa João XXIII, em Mauá, no km 86; pela Rodovia Henrique Eróles - SP066 (km 115, em Suzano); pela Rodovia Ayrton Senna - SP070 (km 124 em Itaquaquecetuba) e pela Rodovia Presidente Dutra - BR116 (km 130 em Arujá).

