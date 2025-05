Simulador de Impacto leva conscientização sobre segurança no trânsito ao Largo do Rosário

O Largo do Rosário receberá nesta quinta-feira (29/05), das 9h às 13h, o Simulado de Impacto, em uma parceria entre a Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito e a concessionária Ecovias. A ação faz parte da programação do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes.

O equipamento simula o impacto de uma colisão de um veículo, mostrando, na prática, os riscos do comportamento imprudente no trânsito e a necessidade de precaução e respeito no trânsito. Durante a demonstração, os participantes também utilizarão um óculos de realidade virtual para deixar a experiência mais realista.

“As ações do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes estão tendo uma participação importante da população, beneficiando mais de 8 mil pessoas. A atividade com o Simulador de Impacto é um dos pontos altos da programação, uma vez que mostra de uma forma prática os efeitos da imprudência no trânsito, alertando as pessoas”, destacou o secretário municipal de Mobilidade e Trânsito, Ary Kamiyama.

As equipes de educação para o trânsito da pasta também estarão no Largo do Rosário fazendo a distribuição de materiais informativos e de conscientização para a população que passar pelo local. Além disso, as pessoas também poderão participar de uma simulação de embriaguez, em que um óculos mostra os efeitos do álcool para o equilíbrio e a noção de espaço, sentidos fundamentais para a condução de veículos.

Programação

O Maio Amarelo em Mogi das Cruzes já atendeu mais de 8 mil pessoas com atividades de conscientização sobre segurança viária e educação para o trânsito. A programação será encerrada com duas atividades nesta sexta-feira (30/05).

A Vila Dignidade receberá, das 8h às 10h, o projeto Terceira Idade em Foco, que levará orientações sobre cuidados nas vias e em casa para os idosos. Já no período da tarde está programada uma ação no prédio-sede da Prefeitura com a distribuição de materiais de conscientização sobre a necessidade do respeito às normas de segurança no trânsito.

Mais informações sobre as atividades do Maio Amarelo em Mogi das Cruzes podem ser obtidas pelo telefone 4798-6783 ou pelo e-mail mobilidade.mogi@mogidascruzes.sp.gov.br.