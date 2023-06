Simulador de impacto no trânsito é apresentado em escola municipal

Com a presença de Claudinei Galo, da Secretaria de Transporte, e do chefe da Educação, Leandro Bassini, cerca de cem alunos do período da manhã e da tarde foram instruídos acerca da importância da condução responsável ao trânsito, relacionando às práticas seguras para motoristas e passageiros, incluindo o uso do cinto de segurança e, a depender da idade e da estatura das crianças, ter equipamentos especiais como cadeirinhas para garantir a proteção de todos os ocupantes.

Galo explicou que o equipamento foi desenvolvido pela pasta como um método de aliar teoria e prática a fim de demonstrar a condução responsável no trânsito de maneira educativa. “O sistema utiliza a força da gravidade para simular o impacto sofrido por motoristas e passageiros em colisões de baixa velocidade, sendo um indicativo do prejuízo que acidentes maiores podem causar”, disse.

O simulador já havia sido utilizado em outras ocasiões. Em uma delas, o equipamento foi uma das atrações da “1ª Motociata de Suzano”, realizada em 21 de maio; em outra oportunidade, o aparelho foi apresentado aos alunos do Centro Universitário Piaget (Unipiaget), na quinta-feira da semana passada (25/05), para que pudessem ter conhecimento sobre os danos que um acidente de trânsito pode acarretar.

Bassini agradeceu a parceria e ressaltou que “sempre quisemos trazer esse assunto às crianças, pois se hoje eles são passageiros, amanhã serão condutores, então, reforçar alguns costumes desde a infância com esse novo equipamento é muito positivo para todos”, comentou.

Claudinei Galo ainda destacou que o cronograma completo será definido em breve, mas a expectativa é de visitar entre dez e quinze escolas municipais até o final do ano. “Estaremos levando esses ensinamentos para mais unidades por meio dessa iniciativa tão positiva. Agradeço o professor Bassini pela parceria e ressalto nosso compromisso com a educação no trânsito em prol da vida”, completou. Também estiveram presentes na simulação a coordenadora de Programas, Projetos e Inovação da Secretaria de Municipal de Educação, Sueli Stuchi, e o diretor da unidade, Marcos de Oliveira.

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano visitou a escola municipal Antônio Marques Figueira, na região central, para demonstrar o novo simulador de impacto ao longo desta quinta-feira (01/06). Esta foi a primeira de uma série de exposições previstas nas instituições de ensino da cidade, sendo esse trabalho fruto de uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação.