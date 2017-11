Sinalização de ruas tem pinturas apagadas; projeto prevê ‘retoques’

Motoristas e pedestres afirmam que a situação das pinturas das sinalizações de trânsito no Centro da cidade, principalmente na Rua General Francisco Glicério, é precária e necessita de retoques de tinta. Segundo os motoristas, as pinturas não estão boas o suficiente para serem consideradas ideais. Além disso, as ruas da área central apresentam problemas nas placas com os nomes das vias (veja mais em matéria abaixo).

Alguns pontos da Rua Monsenhor Nuno apresentam falhas visíveis nas faixas de pedestres e nas sinalizações de "Pare", "Idosos" e nas imagens de "Reservado para Cadeirantes". Além desta rua, foram encontradas falhas nas Ruas Felício de Camargo e Campos Salles. Na Rua Benjamim Constant, as pinturas estão bem sinalizadas.

Em nota, a Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana informou que há um projeto de manutenção (pintura) da sinalização de vias que será executado gradativamente para beneficiar todo o município e não somente a área central. "O objetivo é manter a sinalização clara e presente, para orientação e prevenção de acidentes. Também atendemos os casos emergenciais, onde é identificado que a sinalização com pintura gasta pode gerar riscos aos usuários do trânsito", explica o secretário José Alves Pinheiro Neto.

As opiniões dos pedestres e motoristas partem da mesma ideia de melhora na pintura. O corretor de imóveis Jean Colmeal considera as pinturas de solo da região central do município razoável. Para ele, as sinalizações deveriam apresentar uma cor mais viva para os motoristas prestarem mais atenção. "O Centro de Suzano apresenta uma poluição visual muito grande. Aliado ao problema da pintura desfalcada no asfalto. Isso acaba atrapalhando a visão do motorista" comenta.

O motorista Sérgio Donizete considerou que falta uma pintura ideal. Segundo ele, isso atrapalha o direito de ir e vir das pessoas. Ele ainda ressalta que problemas de buracos nas ruas e falha nos faróis, principalmente na região da Rua Doutor Prudente de Moraes, são constantes. "De noite, os faróis não funcionam e corremos o risco de ganhar uma multa", informa. Outro fato destacado por Donizete é a dificuldade que as pessoas idosas e com problemas de vista têm de enxergar a sinalização no asfalto.

O taxista Isaias Xavier realça que o clima e o horário podem interferir nas sinalizações. "As sinalizações, por estarem mal pintadas, podem ficar menos visíveis quando está chovendo ou quando está de noite". Para ele, as faixas de pedestres estão em bom estado, o problema maior é com as sinalizações de trânsito.

Pedestres

Adriana dos Santos, de 34 anos, conta que as faixas de pedestres precisam ser identificas de forma mais clara. "Tem pontos aqui do Centro em que as faixas não estão bem sinalizadas, tanto que a gente nem consegue enxergar. Precisa de manutenção urgente, porque isso pode acabar causando danos a alguém", revela.

Maria José, de 47 anos, diz que a manutenção deve ser feita, porém, ela não acredita os reparos iram durar. "Existem várias falhas espalhadas pela cidade e pelos bairros de Suzano. O problema é que a gestão pública não dá conta de fazer a manutenção de tudo. Sempre vai ter um ponto em deficiência".

O comerciante Manuel Messias, de 32 anos, comenta que o problema no bairro Dona Benta é mais precário do que no Centro. "Lá a sinalização é precária, quase nula".