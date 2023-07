Sinalização de trânsito é aprimorada em 131 ruas em um mês em Suzano

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano executou ao longo do último mês 320 intervenções em 131 ruas de 53 bairros da cidade. Entre os serviços estão reparos de 41 lombadas, revitalização de 67 faixas de pedestres, a instalação de 169 novas placas de trânsito, 41 toponímicas - que identificam os nomes de praças e ruas - e dois pontos de acessibilidade, além da revitalização de seis abrigos de ônibus.

A maior demanda de sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foi identificada com mais frequência no centro (7) e nos bairros Jardim dos Ipês (5) e Jardim Vitória (4). Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas de trânsito, foi efetuada em oito ruas do centro e em outras diferentes localidades, como nos bairros Tabamarajoara (2), Jardim Luella (2) e Conjunto Residencial Iraí (2).

Ao longo do primeiro semestre do ano, foram promovidas intervenções em 1.536 locais.

O balanço da pasta revela que foram proporcionadas melhorias em 192 lombadas, 396 faixas de pedestre, 689 placas de sinalização, 246 toponímicas e 13 áreas de acessibilidade. No período ainda foram revitalizados 28 abrigos de transporte público para garantir mais conforto e segurança aos usuários do transporte público.

Maio foi o mês que registrou o maior número de atividades relacionadas à sinalização, somando os serviços inerentes à sinalização horizontal e vertical. Foram realizadas, também, ações em 146 ruas de 55 bairros, com destaque para o centro (27), Vila Maluf (7) e Vila Urupês (6). Ainda foram instaladas novas toponímicas nos bairros Parque Palmeiras, Jardim Santa Helena, Condomínio Palmas e Vila Voegels.

O mês de junho foi o que mais registrou instalação de placas de trânsito (169); em fevereiro, houve o maior número de reparos em lombadas (54) e revitalização de faixas de pedestre (79). Já no mês de abril, ocorreram as maiores intervenções relacionadas à colocação de toponímicas (95), pontos de acessibilidade (9) e reforma de abrigos de ônibus (15).

De acordo com Claudinei Valdemar Galo, da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana, as ações visam garantir um trânsito cada vez mais seguro e organizado para a população suzanense.

“Nossa equipe está sempre à disposição para atender as demandas necessárias e tornar Suzano uma cidade cada vez mais funcional e segura. Para isso, são realizadas intervenções contínuas nas ruas da cidade”, afirmou Galo.