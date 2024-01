Sinalização de trânsito é aprimorada em 37 bairros

A Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana de Suzano executou ao longo do último mês 118 intervenções em 86 ruas, chegando a 37 bairros no período. Entre os serviços implementados, houve reparos em 36 lombadas, revitalização de 14 faixas de pedestres, instalação de 38 novas placas de trânsito e reforço de 30 pontos de acessibilidade. Com a operação “Tapa-Buraco”, ainda foram proporcionadas melhorias nas vias de 12 bairros em dezembro.

As intervenções relacionadas às sinalizações horizontais, que englobam os serviços de demarcação viária e pintura do solo, foram executadas de maneira distinta nas diferentes localidades do município. Os reparos nas lombadas, por exemplo, ocorreram nos bairros Cidade Miguel Badra, Jardim São José, Parque Santa Rosa, Jardim Graziela, Meu Cantinho, Vila Barros, Jardim Japão, Jardim Vitória, Jardim Caxangá, Parque Residencial Casa Branca, Jardim Colorado e Tabamarajoara.

No centro se concentraram as revitalizações dos pontos de acessibilidade, que aconteceram na rua Manoel Moreira de Azevedo, no cruzamento da rua General Francisco Glicério com a rua Dr. Felício de Camargo, e nas ligações da rua Benjamin Constant com a travessa Guaió e as ruas 27 de Outubro, Jamil Daglia, Eliziel Alves Costa, Tiradentes, 15 de Novembro, Campos Sales e a Dr. Prudente de Moraes.

Por sua vez, a sinalização vertical, que compreende a implantação e manutenção de placas de trânsito, foi efetuada nos bairros Sesc, Jardim Casa Branca, Cidade Edson, Jardim Japão, Vila Urupês, Parque Santa Rosa, Recanto Feliz, Parque Palmeiras, Vila Nova Urupês, Jardim Imperador, Miguel Badra Vila Theodoro, além do centro de Suzano.

Já o “Tapa-Buraco” promoveu melhorias no cruzamento da rua Barão de Rio Branco com a rua Deodato Wertheimer, na Vila Costa; na rua Adelino Matias, no Jardim Lincoln; na rua Tomisaburo Urano, no bairro Vila Figueira; na estrada Fazenda Viaduto, no bairro Fazenda Aya; e na rua Iracy Umbelina de Jesus, no Jardim Caxangá. A estrada Portão do Honda e a rua Cruzeiro do Sul, no Jardim Revista, também foram contemplados, assim como a avenida Katsutoshi Naito e a rua Farmacêutico Severiano, que ficam no bairro Cidade Boa Vista.

O mesmo serviço ainda chegou à avenida Miguel Badra; à alameda Cunha Bueno, no Jardim Imperador; à rua Zodumila Domingos Bio, no Jardim dos Ipês; à avenida Mogi das Cruzes, no Parque Suzano; e no cruzamento desta mesma via com a avenida Paulista, no Jardim Monte Cristo.

De acordo com Claudinei Valdemar Galo, da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana, as ações visam garantir um trânsito cada vez mais seguro e organizado para a população suzanense. “Nossa equipe está sempre à disposição para atender as demandas necessárias e promover uma Suzano cada vez mais funcional e segura. Para isso, são realizadas estas intervenções contínuas nas ruas da cidade com o objetivo de alcançar essa meta”, afirmou Galo.