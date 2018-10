Sinalização de trânsito é revitalizada no entorno de 29 escolas

A sinalização horizontal no entorno de 29 escolas de Suzano, entre municipais, estaduais e privadas, receberam melhorias por parte da Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana. Os serviços têm o objetivo de oferecer mais segurança aos eleitores que vão às unidades de ensino votar neste domingo (7), dia de eleições, bem como aos alunos, funcionários e demais frequentadores. Além disso, a pasta também vai instalar placas de sinalização móveis para idosos e para pessoas com deficiência em todos os locais de votação.

Entre os trabalhos, que são executados desde agosto, estão melhorias na sinalização horizontal, como as pinturas de faixas de pedestres, lombadas e de paradas de veículos escolares, e também a vertical, com a colocação de sinalização de placas de trânsito. Segundo o secretário municipal de Transporte, Valdemar Claudinei Galo, unidades de todo o município foram atendidas. Na região norte, por exemplo, as Escolas Estaduais (EEs) Professor David Jorge Curi, no Boa Vista, e Professor Carlos Molteni, no Parque Maria Helena, foram contempladas com a revitalização.

Na área central, os mesmos trabalhos foram aplicados na EE Professor Geraldo Justiniano de Rezende Silva, na Escola Municipal (EM) Antônio Marques Figueira e no Colégio Unisuz. Já no distrito de Palmeiras, a EE Doutor Anis Fadul, na Vila Rica, e a EM Nizilda Alves de Godoy, na Fazenda Aya, também foram atendidas.

A administração municipal está disponibilizando ainda mais de 250 placas de sinalização móveis para idosos e pessoas com deficiência em todos os locais de votação. Elas ficarão instaladas em frente às entradas das instituições educacionais.

“Realizamos constantes melhorias na sinalização de trânsito pela cidade. Desde agosto, estamos também reforçando as pinturas próximo as escolas. Até o momento, 29 unidades de ensino foram contempladas”, explicou Galo, que também destacou o trabalho com as placas móveis para o próximo domingo. “Todos os locais de votação de Suzano receberam as placas móveis de sinalização indicativa para paradas de veículos de idosos e de pessoas com deficiência. Nosso objetivo é facilitar a locomoção desse público”, concluiu.