Sinalização de trânsito na Baruel marca conclusão de revitalização asfáltica

Os serviços de sinalização de trânsito executados na rua Baruel no último sábado (26 de setembro) marcaram a conclusão da revitalização asfáltica que a Prefeitura de Suzano vinha promovendo nesta via da região central da cidade desde o início do ano. De acordo com a Secretaria Municipal de Transportes e Mobilidade Urbana, foram realizadas pintura de solo e substituição de placas.

Ao todo, a obra na rua Baruel recebeu R$ 1.010.516 em investimentos neste ano, sendo R$ 408.593,07 na primeira fase (entre a avenida Antônio Marques Figueira e a rua São Luiz) e R$ 601.923,16 na segunda e última etapa (da rua São Luiz à avenida Paulo Portela). Em todo o trecho houve reconstrução de guias e sarjetas, fresagem do pavimento e aplicação de nova capa de asfalto (Concreto Betuminoso Usinado a Quente – CBUQ).

A empresa Oestevalle Pavimentação e Construções Ltda. era a responsável pelo recapeamento, que chegou a ficar suspenso por um período para que a Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp) pudesse executar na via a revisão geral das redes de distribuição de água e de coleta de esgoto.

Segundo a Secretaria Municipal de Manutenção e Serviços Urbanos, neste mês de setembro também foram concluídos os trabalhos de revitalização viária no Jardim Santa Inês (região norte) e na Quinta Divisão (distrito de Palmeiras). Ainda estão em andamento obras semelhantes no Jardim Graziela (região norte), Jardim Leblon (região do Raffo), Jardim Brasil (distrito de Palmeiras), Parque Palmeiras (distrito de Palmeiras) e avenida Brasil (Jardim Imperador e Jardim Monte Cristo).