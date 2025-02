Sincomércio emite instruções para lojistas lidarem com calor

O Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê emitiu, nesta quarta-feira (12/02), instruções para lojistas e funcionários lidarem melhor com o calor. Serão aplicadas 6 medidas preventivas que envolvem a hidratação constante e a alimentação mais leve, além de 90% das lojas estarem equipadas com ventiladores ou ar condicionado.

Valterli Martinez, o presidente do Sincomércio, contou como o calor já levantou questionamentos da parte das lojas. “Nós recebemos algumas reclamações recentemente, mesmo que não tenha sido nada grave, decidimos passar um recado dos cuidados que as lojas devem tomar durante esses períodos mais quentes. O calor desanima e cansa, temos que deixar um ambiente arejado, propenso a uma boa hidratação e incentivar o funcionário a vir com roupas ou um uniforme mais leve, que normalmente é disponibilizado.”

As lojas já devem estar preparadas com os equipamentos necessários para manter o ambiente arejado e adequado ao trabalho. “É seguro dizer que as lojas estão bem equipadas para se proteger do calor. Cerca de 90% das lojas têm ar condicionado ou ventilador. É importante criar um bom ambiente de trabalho tanto para o funcionário quanto para os clientes, já que uma vez que o ambiente não é bom, o cliente vai embora e o funcionário pode passar mal”, afirmou Valterli.

Alguns dos cuidados listados envolviam orientar os funcionários a optarem por refeições mais leves e ricas em líquidos, evitando comidas gordurosas e pesadas. Além disso, foi instruído permitir pausas curtas e frequentes para descanso em locais ventilados e a alternar funções entre os funcionários para evitar exposição excessiva ao calor. “Quando você toma esses cuidados para um melhor ambiente, você previne tanto que um funcionário chegue com um atestado por estar passando mal, quanto outros acidentes. Essas medidas são fundamentais para fazer a diferença no atendimento, quando a loja não está em boas condições, os funcionários também não estarão”, explicou o presidente do sindicato.

Mesmo com todas as prevenções, pode acontecer de alguém não passar bem, mas o Sincomércio parece estar preparado para essa situação também. “Em caso de alguém passar mal, nós temos enfermeiros responsáveis no Sincomércio que vão fazer um diagnóstico. Se a situação for mais urgente, estamos preparados para enviar o funcionário a qualquer hospital que ele tenha convênio ou para o Sus”, assegurou Valterli.

Segundo o presidente do Sindicato, a atuação deles como mediador entre empresa e comércio é muito importante para assegurar a segurança de todos os trabalhadores. “O Sindicato do Comércio Varejista do Alto Tietê cobre 8 cidades. Temos o objetivo de atender as empresas de supermercados, hipermercados, mercearias, óticas e entre outras. Existem adequações que precisam ser feitas para obtermos toda a segurança possível para os funcionários”.