Cidades

Sincomércio estima R$ 136 mi em vendas na Black Friday

Crescimento nas vendas deve ser entre 5% e 7%; ACE estima gasto de R$ 600 por pessoa

02 novembro 2025 - 09h00Por Gabriel Vicco - de Suzano
Terá como principal dia na última sexta-feira de novembroTerá como principal dia na última sexta-feira de novembro - (Foto: Regiane Bento/Arquivo DS)
O Sindicato do Comércio Varejista de Mogi das Cruzes e Região (Sincomércio) está estimando R$ 136 milhões em vendas durante a Black Friday, que terá o principal dia na última sexta-feira de novembro, na região. O crescimento no valor ficará entre 5% e 7%.
 
De acordo com o presidente do sindicato, Valterli Martinez, a estimativa de valor é conservadora. “Em 2024, as vendas ficaram entre R$ 127 milhões e R$ 129,5 milhões. A previsão conservadora para este ano é de faturamento próximo aos R$ 136 milhões, considerando o atual potencial de consumo do Alto Tietê e o comportamento mais seletivo dos consumidores”, disse. A Black Friday, segundo Valterli, é uma das principais oportunidades de vendas do ano para o varejo regional.
 
“Expectativa é de que o movimento seja positivo, com lojistas focados em ofertas competitivas, giro de estoque e antecipação das compras de Natal”. A entidade, em parceria com a Câmara de Dirigente Lojista de Mogi das Cruzes (CDL), tem realizado iniciativas de incentivo às compras na região, buscando reter o cliente na região. “A campanha ‘Moro Aqui, Compro Aqui’ é uma das ações promocionais com premiações para consumidores e engajamento direto no ponto de venda”.
 
O sindicato ainda reforçou a importância de os comerciantes utilizarem a Black Friday de maneira correta, com descontos e promoções reais, além de comunicação transparente. “Consumidor está cada vez mais atento e informado. Promoção bem feita gera credibilidade, fortalece a marca e ajuda a fidelizar clientes. Promoção falsa queima o negócio”, continuou o presidente.
 
ACE
 
A Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano estima que o consumidor deve gastar, em média, R$ 600. O gasto é mais alto que o de outras datas comemorativas. “A Black Friday tem uma característica diferente de outras datas, que é a de se auto presentear. Muitos consumidores aguardam essa data para comprar um objeto de desejo pessoal.
 
Por isso o gasto médio é mais alto”, explicou a associação. A expectativa da ACE é positiva para a data, que deve ter aumento em relação ao ano passado. A entidade não consegue precisar o volume de vendas, mas a primeira parcela do 13º faz com que a expectativa para a data aumente. A ACE disse, ainda, que sempre orienta os comerciantes a fazerem promoções reais para não ter problemas com o Procon, que tem feito fiscalizações e acompanhamento dos preços dos produtos para saber se não houve descontos fictícios.

