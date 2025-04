Sindicalistas vão a ministro de Lula cobrar reativação do Posto do Trabalho em Suzano

Sindicalistas do Alto Tietê cobram, por meio de ofício, uma audiência com o ministro do Trabalho Luiz Marinho para reivindicar a reabertura do Posto de Atendimento em Suzano, desativado há quase cinco anos.

No mês passado, sindicalistas se reuniram na sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano para fazer a deliberação. Estiveram presentes 18 sindicatos.

“Foi uma reunião histórica. Em nenhum momento o movimento sindical reuniu tantas lideranças”, destacou Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano.

Isso acontece pois, em outubro de 2021, o posto de Suzano foi fechado e extinto. Segundo o presidente, o atendimento foi prejudicado pela distância e alta demanda do posto mais próximo, localizado em Guarulhos. “Infelizmente foi uma perda muito grande para nós. Quando fechou o posto aqui em Suzano, canalizou tudo em Guarulhos”.

Benites explica que após chegarem em um consenso, os sindicalistas irão encaminhar o pedido ao Ministério do Trabalho. “É importante termos um posto do Ministério do Trabalho mais próximo do trabalhador, onde os sindicatos podem fazer mesa redonda junto com as empresas para solucionar os problemas”, destacou.

“Estamos terminando de fazer a ATA da reunião, junto vamos fazer o ofício para mostrar a preocupação da região. Só no Alto Tietê temos 1,5 milhões de trabalhadores, a necessidade é unilateral e não tem como ficar sem por mais tempo”, finalizou. E

stiveram presentes os sindicatos dos dos Metalúrgicos de Suzano, Sintramog Mogi das Cruzes e região, Sindicato das Refeições Coletivas Suzano e região, Metalúrgicos de Itaquá, indústrias Químicas Farmacêuticas Suzano e região, Bancários de Mogi das Cruzes e Região, Sincomerciários Mogi das Cruzes e Região, de Vestuário e Calçado de Suzano, Apeoesp, dos Servidores Públicos de Mogi das Cruzes e Guararema (Sintap), Sinthoresp, Sindi Saúde, dos Metalúrgicos de Ferraz de Vasconcelos, Sintapi, dos Metalúrgicos de São Paulo e Mogi das Cruzes, Sintraadete, dos Condutores de Mogi das Cruzes, dos Papeleiros de Mogi das Cruzes.

OAB declara apoio à reabertura de órgão do Ministério do Trabalho

A Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção Suzano, por meio de sua Comissão de Direito do Trabalho, declarou total apoio ao movimento sindicalista que pede a reabertura do Posto do Ministério do Trabalho no Alto Tietê. Isso acontece porque, em outubro de 2021, o posto existente em Suzano foi fechado e extinto, o que aconteceu também em outras cidades do Alto Tietê.

Segundo a OAB, é importante que a reabertura aconteça. “. Trata-se de uma demanda de grande relevância para a comunidade local, especialmente para os trabalhadores em situação de vulnerabilidade, que muitas vezes enfrentam dificuldades no acesso aos canais digitais ou não dispõem do conhecimento técnico necessário para sua utilização”, destacou em nota.

A entidade ainda esclareceu que a reativação representa um suporte essencial às entidades sindicais da região, que desempenham papel fundamental na mediação e regulação das relações de trabalho. “O funcionamento presencial do Ministério do Trabalho contribui diretamente para o fortalecimento da atuação sindical, viabilizando o acesso a programas, serviços e orientações que promovem o cumprimento da legislação, a proteção dos direitos sociais e a construção de soluções por meio do diálogo coletivo”, salientou.

“Manifestamos seu total apoio à causa e sua disposição para colaborar com ações que visem à reestruturação e reabertura do Posto do Ministério do Trabalho em Suzano, inclusive por meio do diálogo institucional com sindicatos, entidades empresariais e demais representantes da sociedade civil organizada”, finalizou.

