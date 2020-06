Sindicato da Saúde relata importância da abertura do Hospital das Clínicas de Suzano

Profissionais da Saúde do Alto Tietê dizem ser muito importante a abertura do Hospital das Clínicas de Suzano (HC) neste momento, já que acreditam que o número de casos vai aumentar com a reabertura dos serviços não essenciais.

Há uma grande preocupação com a quantidade de pessoas nas ruas neste que é o momento mais crítico da pandemia até agora. Segundo o Sindicato dos Trabalhadores Públicos da Saúde de Mogi e Região (Sindsaúde), a unidade já deveria ter sido aberto para a população em 2018 quando foi inaugurada.

O HC será aberto no próximo dia 30. A confirmação foi dada pelo governador João Doria (PSDB) e pelo secretário de Saúde, José Henrique Germann, durante videoconferência realizada na tarde da última quinta-feira (18) com o deputado estadual Estevam Galvão (DEM).

A previsão inicial é de que o hospital seja reaberto com 90 leitos para pacientes com o novo coronavírus.

A diretora do sindicato, Kátia Aparecida dos Santos, diz que tudo o que vem para ajudar no combate ao novo coronavírus (Covid-19) no momento é “louvável”.

“O intuito era para ser um hospital geral aberto para a população. Tínhamos a projeção de que ele seria um dos primeiros a abrir, e isso não aconteceu no início. Avaliamos que isso já deveria ter acontecido, isso porque a pandemia está no seu auge, e a gente sabe que vai ter um grande numero de pessoas contaminadas pela reabertura dos serviços não essenciais”, disse a diretora.

No entanto, ela destacou a demora para isso acontecer e lamentou o fato de se tratar de um ano eleitoral, algo que para ela, contribuiu para a decisão de abrir para tratamento da pandemia.

“A novela do HC fomenta mais em um momento político. É agora que ela vem à tona. Tivemos inclusive a inauguração deste hospital em 2018, para ele ser aberto imediato, mas não ocorreu. A pandemia veio para abrir esses hospitais que estão novos e equipados. É uma forma de poder dizer para onde o dinheiro está indo”, afirmou Kátia.