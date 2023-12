Sindicato dos Metalúrgicos faz balanço positivo, com valorização dos trabalhadores

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano fez um balanço de suas atividades em 2023 e o saldo é positivo. A Campanha Salarial 2023-2024 teve bons resultados para os cerca de 3 mil trabalhadores do setor e a Diretoria manteve o diálogo com as empresas, fechando acordos positivos para os metalúrgicos sobre assuntos como banco de horas e jornada de trabalho. Além disso, foi lançado o Projeto Social Sindicato na Comunidade, com o objetivo de reforçar o compromisso do Sindicato com Suzano, disponibilizando a estrutura da entidade para a realização de eventos organizados por escolas, associações e ONGs.

Para o presidente Pedro Benites, o ano teve grandes conquistas. “O resultado da Campanha Salarial 2023-2024 deve ser analisado como uma vitória para os trabalhadores. Conseguirmos um reajuste salarial de 5,5%%, um abono de 13,5% e a manutenção dos direitos, que são conquistas importantes diante de um cenário como o atual, no qual os trabalhadores ainda estão se recuperando de todas as dificuldades acumuladas ao longo da pandemia, além de medidas tomadas pelo governo anterior que afetaram o poder aquisitivo da sociedade”, afirma.

Benites lembra que, após a Reforma Trabalhista, aprovada em 2017, os itens negociados entre funcionários e patrões passaram a ter o mesmo valor da legislação vigente. Esses itens são chamados de cláusulas sociais, que garantem benefícios e direitos já conquistados pelos metalúrgicos.

“Temos várias cláusulas sociais muito importantes, conquistadas ao longo dos anos, e que estão mantidas por mais um ano. E estamos sempre trabalhando para ampliar esses direitos", afirmou o presidente. Benites concluiu afirmando que o final de ano dos metalúrgicos terá um reforço no orçamento, já que haverá o pagamento do 13o salário e também a primeira parcela do abono salarial, de 7% até o dia 20 de dezembro. A segunda parcela, de 6,5%, será paga até o dia 21 de janeiro de 2024.

Sindicato na Comunidade

Outra novidade lançada pela Diretoria do Sindicato é o Projeto Social Sindicato na Comunidade, que fortalece o compromisso com a cidade e disponibiliza estrutura do Sindicato para a realização de eventos organizados por escolas, associações, ONGs e entidades, sempre com o objetivo de realizar ações positivas para a comunidade. O presidente Pedro Benites lembra que já aconteceram iniciativas dessa natureza em 2023, com ótimos resultados.

"O Sindicato completou 32 anos de fundação em 2023 e ao longo desse período nós participamos de todo o processo de crescimento e desenvolvimento de Suzano. A Diretoria construiu uma excelente estrutura e nada mais natural do que aumentar nossa parceria com a cidade. Queremos proporcionar momentos de lazer aos nossos parceiros, utilizando o Sítio, e também defendemos ações de qualificação profissional para os jovens, facilitando seu acesso ao mercado de trabalho", afirma Benites.

Em 2023 o Sítio já foi cedido à Associação de Pais e Amigos do Excepcional (Apae) para as atividades da Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla. Já no começo de outubro, o Sítio recebeu um grupo de 150 alunos do Parque Samambaia que se divertiram e aproveitaram a estrutura da propriedade. Para o final do ano, o local também será utilizado para formatura de escolas. Tudo de forma gratuita e sem fins lucrativos.

O presidente Pedro Benites lembra que as propostas de parceria serão apresentadas pela Diretoria e também poderão ser recebidas pelo Sindicato, passando por análise e deliberação dos diretores antes de serem aprovadas.