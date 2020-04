Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano manifesta apoio ao trabalho dos servidores

Apesar da quarentena decretada em todo o Estado, profissionais dos serviços considerados essenciais continuam trabalhando. Servidores da área da Saúde, Segurança e Assistência Social, fazem parte de alguns dos setores que não pararam devido a pandemia de Covid-19. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano, Cláudio Aparecido dos Santos, o Ted, ressalta a importância desses profissionais no combate ao coronavírus na cidade.

"Esses profissionais, sobretudo os da Saúde, estão na linha de frente no combate a doença. Então são médicos, enfermeiras, atendentes e todos os profissionais dos postos de saúde, e que estão trabalhando muito para o controle da doença", afirma Ted.

Uma das preocupações do sindicato é com a saúde desses profissionais. O presidente disse que a que a necessidade de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual) foi uma das principais reivindicações do setor para a gestão pública. No entanto, Ted afirma que o trabalho do sindicato está alinhado com a prefeitura de Suzano nessa questão.

"A preocupação com a contaminação desses profissionais é grande. Isso porque eles podem ser a porta de entrada do vírus nas suas casas, e nos equipamentos de saúde da cidade. Então se um plantão parar porque foi infectado, isso desestabiliza toda a rede e vira um efeito dominó", explicou.

Ted reforça que antes mesmo de ser servidor e presidente da entidade, ele e os demais diretores do sindicato são munícipes de Suzano e se preocupam com os servidores e com as suas famílias. Além disso, o presidente reforça que a principal missão da associação neste período de quarentena, é proteger a saúde e a vida dos servidores da cidade.

"Eu quero agradecer ao servidor público, dar os parabéns aos profissionais que não puderam parar nesse período tão difícil. Sem o servidor, o Brasil para. Esses profissionais são a mola propulsora que faz a cidade e o país funcionar, e eles têm trabalhado muito", conclui Ted.

Devido a pandemia do novo coronavírus, o sindicato suspendeu todos os atendimentos presenciais, como forma de evitar aglomerações e a propagação da doença. Os servidores podem acompanhar as alterações nessas medidas pelo site sservidores.org.br.