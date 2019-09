Sindicato dos Servidores Públicos de Suzano quer garantia de aposentadoria a professores

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano busca, junto à Prefeitura Municipal, garantir a aposentadoria aos profissionais da educação da cidade. Apesar de as negociações e definições do sindicato acontecerem entre os meses de janeiro e março, o empenho para criar uma nomenclatura que adapte e dê condições, sobretudo aos professores, de garantirem suas aposentadorias, seguem até hoje.

O secretário geral do sindicato, Carlos Amaro Grillo, afirmou que o empenho do sindicato acontece por conta das mudanças propostas pelo governo de Jair Bolsonaro (PSL) para as aposentadorias dos profissionais. "Estamos entrando em contato com a Prefeitura para tentar facilitar essa aposentadoria. O governo atual está dificultando com essa reforma. É o assunto que está em pauta no momento no sindicato", disse.

Metalúrgicos

O Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano realizará, no dia 19 de setembro, uma assembleia que dará início a campanha salarial de 2019. A ideia é dialogar com os trabalhadores do setor para, em seguida, conversar com empresários para chegar a um acordo.

A reunião acontecerá a partir das 18 horas, na sede do sindicato, na Avenida Armando Salles de Oliveira, 575, em Suzano.

Pedro Benites, presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, afirma não ter uma base ainda do que será pedido. Isso porque a ideia é aguardar até que a inflação de agosto seja oficializada e que as de setembro e outubro sejam concluídas para, assim, chegar a uma definição.

"Temos muitas clausulas sociais para melhorar a vida do trabalhador econômica e socialmente. Essa reunião é uma prática de muitos anos, e discutimos sobre cláusulas econômicas e, principalmente, sociais aos funcionários", disse Benites. Ele reforçou que é importante fechar um bom acordo, para que os trabalhadores possam ter mais ganhos nas áreas sociais.