Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano prepara pedido de reajuste

O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Suzano já prepara o pedido de reajuste salarial de 2019. No momento, a entidade acompanha e analisa a inflação. A proposta ficará pronta em janeiro, quando será apresentada a Prefeitura e as negociações serão iniciadas. As informações foram divulgadas pelo presidente do sindicato, Claudio Aparecido dos Santos, o Ted.

O último reajuste, ocorrido neste ano, foi de 4,75%. Para 2019, Ted e a categoria podem definir o pedido de aumento salarial e de outros benefícios até março. "No começo do próximo ano faremos uma assembleia para fechar o pedido e o entregaremos. Pelo que percebi, a inflação tem caído. Porém, é na hora da compra que sentimos o peso. Então vamos analisar com calma até o prazo final", explicou o presidente.

Atualmente, há cerca de 5,6 mil servidores públicos na cidade. Segundo o sindicato, o salário base é de R$ 1,4 mil, com direito a vale alimentação e cesta básica.

Além do pedido de reajuste salarial, há outros itens na pauta de reivindicação. Entre os principais estão a salubridade dos servidores, acomodação na secretaria dos servidores e solicitações específicas para os trabalhadores das áreas de educação e saúde. "É uma pauta extensa. Vamos buscar esses benefícios aos poucos", comentou Ted.

Questionado se houvesse impasse da Prefeitura referente aos pedidos, como ocorreu em anos anteriores, o presidente do sindicato afirmou de forma clara e sucinta que tudo dependerá do Poder Executivo. "Não queremos fazer movimento ou greve de forma alguma. Vai ficar a critério da Prefeitura. Somos de negociação, de sentar na mesa e apresentar as propostas", frisou.

"O serviço público é diferente da iniciativa privada, onde o dinheiro é dono da empresa e ele que dá o que bem entende aos funcionários. A administração pública não pode pegar o dinheiro e apenas distribuir. Depende de projetos, leis, orçamentos, entre outros. Por isso, temos que ser pautados pela legalidade", completou.