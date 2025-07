Sindicato realiza ações para que aposentados não caiam em golpes

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos (Sindnapi) tem realizado ações na região para evitar que seus associados caiam em golpes. A associação tem regionais em Suzano e em Mogi das Cruzes no Alto Tietê.

O Sindnapi realiza campanhas, oferece cursos de celulares e divulga, em seus meios de comunicação, informações que auxiliam o aposentado a não cair em golpes. São feitas, também, orientações para que os associados possam exercer seus direitos de forma consciente e segura.

“Desde sua criação, em 2000, o Sindnapi tem atuado para alertar seus associados, e os aposentados e pensionistas no geral, sobre a ação de golpistas, que vem crescendo a cada ano”, disse a associação em nota ao DS.

O sindicato reforçou que, em 2017, fez denúncias sobre a existência de entidades suspeitas de dar golpes em aposentados e pensionistas.

“O Sindnapi tem grande preocupação com a situação atual, que infelizmente tem atingido entidades sérias, que atuam em defesa do idoso e do aposentado. O sindicato apoia integralmente as investigações em curso”, escreveu.

Trabalho do sindicato

O sindicato foi fundado em 2000 com a missão de garantir que o grupo de aposentados, pensionistas e idosos receba o respeito, a dignidade e os benefícios que merece após anos dedicados ao trabalho.

“O sindicato trabalha constantemente na luta por melhorias nas condições de aposentadoria, reajustes justos e na proteção contra qualquer forma de exploração ou injustiça”, disse a associação.

Em todo o Brasil, o Sindnapi conta com aproximadamente 200 mil filiados. Para se filiar, é necessário entrar em contato pelo site www.sindicatodosaposentados.org.br, pelos telefones (11) 3293-7500 e (11 92007-9443 ou pessoalmente na sede nacional ou nas subsedes. Em Suzano, o sindicato fica na Avenida Antônio Marques Figueira, 359. Em Mogi, está localizado na Rua Salvador Cabral, 144.