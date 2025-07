Sindicato vê risco de demissão em massa e fechamento de empresas

O “tarifaço” de 50% sobre as exportações brasileiras, anunciado pelo governo dos Estados Unidos, pode gerar demissões em massa, fechamento de empresas e agravamento do desemprego, segundo o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Suzano, Pedro Benites.

O presidente explica que a sobretaxa tende a encarecer o custo da produção, pressionando a inflação e elevando o custo de vida no país. “A sobretaxa pode trazer impactos devastadores para a economia e para a classe trabalhadora, ameaçando diretamente a indústria, o agronegócio e diversos setores produtivos", esclareceu.

Nesta quarta-feira (9), o presidente dos EUA, Donald Trump, enviou uma carta ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciando a imposição de uma tarifa de 50% sobre todas as exportações brasileiras ao país norte-americano, a partir do dia 1º de agosto. Em contrapartida, Lula afirmou que a medida será respondida com a Lei de Reciprocidade Econômica.

Benites declara que o sindicato apoia a resposta dada pelo Governo Federal e saúda a recente aprovação da Lei da Reciprocidade Econômica. “O governo deve utilizar todos os instrumentos legais para proteger nossa economia e o povo brasileiro. Confiamos que o governo saberá equilibrar firmeza e diplomacia para impedir a escalada de uma crise provocada pelo autoritarismo de Donald Trump”, comentou.

O presidente finalizou salientando o compromisso com os trabalhadores. “Lutamos contra a ditadura e a opressão e buscamos melhores salários e melhores condições de vida aos homens, mulheres, jovens e idosos. O Brasil é dos brasileiros, e somente ao povo, por meio de suas instituições, cabe decidir os rumos do país. Pela soberania nacional, pela democracia e pelo emprego”.