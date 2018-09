Sindicatos da Saúde e da Educação cobram candidatos ao governo do Estado

Os sindicatos, que cuidam da Educação e Saúde, cobram dos candidatos ao governo do Estado melhorias nos dois setores no Alto Tietê.

O Sindicato dos Trabalhadores Públicos na Saúde (SindSaúde), representando Mogi das Cruzes e Região, reivindica três principais demandas da área da saúde para os candidatos ao governo do Estado nesta eleição. São elas: reajuste salarial, concurso público e licenças de trabalho. Todos os 12 postulantes receberam um documento com os pedidos.

A exigência primordial do sindicato é o reajuste salarial aos 4 mil funcionários públicos da saúde da região. De acordo com a diretora regional do SinSaúde, Kátia Aparecida dos Santos, até o ano passado, as perdas salariais estavam em 34%. "Há quase 20 anos que estamos nessa situação, desde que o PSDB assumiu o Estado", argumentou. Atualmente, os salários do setor vão a partir de R$ 900, chegando até um pouco mais de R$ 2 mil.

Concurso público e licença de trabalho são as outras duas reivindicações que não estão satisfazendo o sindicato. "Precisa-se de mais concursos públicos para aumentar o número de funcionários. Em relação as licenças de trabalho, quando algum funcionário está doendo e precisa se afastar, muitas estão sendo negadas", contou a diretora regional.

Em busca da solução desses problemas, o SindSaúde já encaminhou documentos com as reivindicações para os 12 candidatos a governador. Segundo Kátia, os postulantes têm demonstrado interesse dar prioridade para a área. "Estão fazendo promessas de que vão pensar com carinho os pedidos", frisou.

A diretora regional ainda avaliou como anda o setor da saúde no Alto Tietê. "Péssimo. Sabe que o projeto do governo sempre foi de precarizar o serviço público. Há falta de medicação, sem concurso público, entre outros problemas. No entanto, temos consciência de que o Estado tem condições de suprir todas as necessidades", completou.

Educação

Na área da educação, o Sindicato dos Professores do Ensino Oficial do Estado de São Paulo (Apeoesp) de Suzano afirmou que as reivindicações que fazem para os candidatos ao governo do Estado são: reabertura de salas de aulas fechadas, não fechamento de escolas, não a reforma do Ensino Médio, reajuste salarial de 10,15% e menos alunos em sala de aula.